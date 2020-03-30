Коронавирус может вызвать падение свободы по всему миру — Freedom House

Правительства по всему миру используют коронавирус как повод для подавления независимых источников информации и прав человека в политических целях. Об этом пишут аналитик и научный сотрудник Freedom House Элли Функ и Изабель Линцер для Washington Post.

К примеру, в Иране, по словам группы гражданского общества Netblocks, во время пандемии интернет связь упала, и издание на фарси в Википедии было временно заблокировано. В Китае также работает цензура: CitizenLab обнаружил 45 ключевых слов, подвергнутых цензуре на платформе прямой трансляции YY, и 516 на WeChat, включая «Ухань + КПК + Кризис + Пекин» и «Западная медицина + Коронавирус».

Кроме того, используя свой закон о защите от лжи и манипуляций в Интернете (POFMA), Сингапур распорядился, чтобы Facebook ограничил внутренний доступ к странице States Times Review. Хотя на этой странице мог быть опубликован какой-то проблемный контент, связанный с коронавирусом, он управляется критиком правительства.

«В то время как пандемия создает идеальную ситуацию для дезинформации, многие правительства используют эту угрозу для оправдания жесткой цензуры, подавляя независимые источники информации вместе с любым законно вредным контентом» — пишет издание.

Кроме этого, многие страны использовали COVID-19 как повод для расширения слежки за гражданами, которое выходит за пределы необходимого.Реакция властей на пандемию создает существенные угрозы основополагающим правам человека как в авторитарных, так и в традиционно демократических странах.

Если власти позволят вводить необоснованные и непропорциональные ограничения на доступ к информации, свободу выражения мнений, свободу собраний и неприкосновенность частной жизни для остановки распространения COVID-19, это приведет к негативным последствиям на долгое время.

Фото: Reuters

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