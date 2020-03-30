НовостиСМИ

Коронавирус может вызвать падение свободы по всему миру — Freedom House

от Telekritika
От Telekritika 411
Главная Новости Коронавирус может вызвать падение свободы по всему миру — Freedom House

Мнение аналитиков из Freedom House.

Правительства по всему миру используют коронавирус как повод для подавления независимых источников информации и прав человека в политических целях. Об этом пишут аналитик и научный сотрудник Freedom House Элли Функ и Изабель Линцер для Washington Post.

К примеру, в Иране, по словам группы гражданского общества Netblocks, во время пандемии интернет связь упала, и издание на фарси в Википедии было временно заблокировано. В Китае также работает цензура: CitizenLab обнаружил 45 ключевых слов, подвергнутых цензуре на платформе прямой трансляции YY, и 516 на WeChat, включая «Ухань + КПК + Кризис + Пекин» и «Западная медицина + Коронавирус».

Кроме того, используя свой закон о защите от лжи и манипуляций в Интернете (POFMA), Сингапур распорядился, чтобы Facebook ограничил внутренний доступ к странице States Times Review. Хотя на этой странице мог быть опубликован какой-то проблемный контент, связанный с коронавирусом, он управляется критиком правительства.

«В то время как пандемия создает идеальную ситуацию для дезинформации, многие правительства используют эту угрозу для оправдания жесткой цензуры, подавляя независимые источники информации вместе с любым законно вредным контентом» — пишет издание.

Кроме этого, многие страны использовали COVID-19 как повод для расширения слежки за гражданами, которое  выходит за пределы необходимого.Реакция властей на пандемию создает существенные угрозы основополагающим правам человека как в авторитарных, так и в традиционно демократических странах.

Если власти позволят вводить необоснованные и непропорциональные ограничения на доступ к информации, свободу выражения мнений, свободу собраний и неприкосновенность частной жизни для остановки распространения COVID-19, это приведет к негативным последствиям на долгое время.

Фото: Reuters

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Viasat расширяет предложение каналов для всех своих пакетов

23.03.2020

Microsoft остановил деятельность крупнейшей ботсети Necurs из России

11.03.2020

Netflix создал фонд в $100 млн, чтобы помочь...

25.03.2020

Нацсовет сообщил об изменениях в работе в связи...

16.03.2020

На Apple TV+ вышло шоу о коронавирусе с...

24.03.2020

Конкурс «Евровидение-2020» отменили

18.03.2020

На СТБ стартует «Невероятная правда о звездах» с...

13.03.2020

Джека Дорси могут сместить с поста CEO Twitter

02.03.2020

Как изменилось медиапотребление в Украине после введения карантина...

25.03.2020

Медийщики призвали Нацсовет дать оценку каналу ZIK за...

02.03.2020