«Контролер» на канале «Украина» запускает серию спецрепортажей

«Контролер» с Ярославом Куцом на канале «Украина» начинает серию оперативных спецрепортажей «Карантин. Спецпроверка», сообщает пресс-служба канала.

В репортажах ведущий и журналисты проекта будут освещать актуальные темы, связанные с карантином. В первом выпуске, который покажут 31 марта, в 23:20 зрители станут свидетелями тотальной проверки магазинов в городах, где больше всего больных на COVID-19. Также Ярослав Куц вместе с командой проекта проверит соблюдение условий карантина возле инфекционных больниц, Кабмина и парламента.

«Контролер» — проект канала «Украина» об актуальных социальных проблемах. Еженедельно в программе «Контролер» ведущий Ярослав Куц вместе с командой журналистов выясняет, почему социальные проблемы украинцев накапливаются, двери кабинетов чиновников закрыты, а главный принцип решения вопросов в государстве — переложить ответственность на другого.

Напомним, ранее стало известно, что 5 апреля на телеканале «Украина» состоится премьера четырехсерийной киноленты «Дочки» производства продакшена Ivory films.

Фото: канал «Украина»

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