Конкурс на место Аласании пройдет по советам тайных экспертов по новым правилам

Наблюдательный совет поручил Комитету по вопросам назначений и вознаграждений должностных лиц, функционирующему при НОТУ, подготовить изменения в Положение о конкурсе на должность председателя и членов правления и Условия проведения конкурса на занятие вакантной должности председателя правления НОТУ к следующему заседанию наблюдательного совета. Об этом говорится в протоколе заседания наблюдательного совета от 25 марта, опубликованном на сайте НОТУ.

Дату нового заседании не озвучили – обычно наблюдательный совет собирается раз в 2–3 недели. Член наблюдательного совета Игорь Хохич заметил, что наблюдательному совету нужно определить дату объявления конкурса на должность председателя правления. Председатель наблюдательного совета Светлана Остапа сообщила, что на следующем заседании наблюдательного совета будет определена дата объявления конкурсу.

Член наблюдательного совета Евгений Глибовицкий сообщил о «проведенных встречах с экспертами по корпоративному управлению» и о том, что они «готовы включиться в работу» после объявления конкурса на должность председателя правления. О каких именно экспертах по корпоративному праву идет речь, не сообщается. В протоколе указано, что на прошлом заседании наблюдательного совета секретарь Вадим Миский обратился к правлению с просьбой оплатить экспертов, отметив, что «это необходимо сделать, а не ждать, что доноры оплатят работу экспертов».

Глибовицький также сообщил, что от экспертов «было получено несколько советов» по объявлению конкурса на должность председателя правления. Один из советов касается того, как будет выглядеть этот конкурс для будущих кандидатов на должность. «Кандидаты, которые возглавляют крупные корпорации, сегодня имеют работу. Нужно продумать, как получить сильный пул кандидатов после объявления конкурса. Эксперты рекомендуют не объявлять конкурс до окончания парламентских выборов в Украине. Должность председателя правления может подвергаться значительному политическому давлению», – говорится в протоколе.

Если компанией будет руководить человек с большим опытом и получать большую зарплату, а ведущий будет получать 5–6 тысяч гривен, то это не даст результата в развитии «Общественного».

Также Евгений Глибовицкий предложил наблюдательному совету сместить дату расторжения контракта с председателем правления «для того, чтобы иметь возможность объявить конкурс на должность председателя правления по окончании парламентских выборов». По мнению Глибовицкого, в квалификационные требования на должность председателя правления нужно внести пункт об «опыте управления корпорацией с большим количеством подчиненных и с миллионными оборотами», также в контракте с новым руководителем должна быть прописана градация зарплат. Вячеслав Козак заметил, что во время проведения прошлого конкурса на должность председателя правления в стране были очередные выборы, но это не помешало конкурсу.

Тарас Аврахов отметил, что «он понимает логику подхода к определению оплаты труда председателя правления». «Сейчас существует большой разрыв в заработной плате между руководством и подчиненными. Если компанией будет руководить человек с большим опытом и получать большую зарплату, а ведущий будет получать 5–6 тысяч гривен, то это не даст результата в развитии «Общественного». Это системный вопрос, нельзя построить систему только на одной зарплате председателя правления и членов правления», – говорится в сообщении.

Кроме того, Светлана Остапа сообщила на заседании, что директор юридического департамента НОТУ Максим Дорофеев на запрос наблюдательного совета об имеющихся судебных решениях по состоянию на 22 марта ответил, что есть три судебных производства об отмене решения наблюдательного совета от 31 января о досрочном прекращении контракта с председателем правления:

первое дело рассматривает Шевченковский районный суд города Киева, судья Тамара Пономаренко, по иску Зураба Аласании к НОТУ, членам наблюдательного совета Татьяне Лебедевой и Светлане Остапы ; третьими лицами указаны Вячеслав Козак, Алексей Панич и Вадим Миский; по делу открыто производство, судебное заседание назначено на 12 апреля;

; третьими лицами указаны Вячеслав Козак, Алексей Панич и Вадим Миский; по делу открыто производство, судебное заседание назначено на 12 апреля; второе дело в этом же суде рассматривает судья Дмитрий Мальцев по иску Евгения Глибовицкого к НОТУ , третье лицо – Зураб Аласания; Глибовицкий требует признания противоправным и отменить решение наблюдательного совета о расторжении контракта с Аласанией;

, третье лицо – Зураб Аласания; Глибовицкий требует признания противоправным и отменить решение наблюдательного совета о расторжении контракта с Аласанией; третье дело рассматривает суд города Киева; иск подал к НОТУ (третье лицо – Зураб Аласания), как и во втором случае, Евгений Глибовицкий (с той же целью).

Член наблюдательного совета НОТУ Татьяна Лебедева обратилась в правление с просьбой предоставить документы по судебным искам членам наблюдательного совета.

Напомним, 31 января наблюдательный совет НОТУ принял решение о досрочном прекращении контракта с председателем правления Зурабом Аласанией ссылаясь на пункт о «недостаточной квалификации». 12 февраля наблюдательный совет НОТУ принял решение, которым установила дату расторжения контракта с Зурабом Аласанией 6 мая.

Как писала «Телекритика», одной из причин увольнения Аласания стало делегирование ключевых исполнительных функций так называемому директорату (исполнительному директору, его заместителям и директорам департаментов) – параллельной правлению исполнительной структуре во главе с исполнительным директором, который фактически превратился во вторую человека в компании с объемом полномочий больше, чем у членов правления. За 15 месяцев (с июля 2017 по октябрь 2018) на оплату деятельности дублирующих органов было потрачено более 8 млн гривен. 4 марта, после ликвидации директората и введения новой структуры НОТУ, вещатель покинул его исполнительный директор Александр Лиев – фигурант ряда коррупционных скандалов.

Фото: НОТУ