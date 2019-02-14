☠ Конец Дикому Западу в цифровых СМИ: ЕС принял реформу
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☠ Конец Дикому Западу в цифровых СМИ: ЕС принял реформу

от Надежда Якимаха
От Надежда Якимаха 24
Главная Новости ☠ Конец Дикому Западу в цифровых СМИ: ЕС принял реформу

Теперь, если ваши материалы были использованы в интернете, вам полагается вознаграждение.

Реформа авторского права СМИ в ЕС гласит, что за материал, который использовался повторно в соцсетях, Google, агрегаторах, вы будете обязаны заплатить вознаграждение.

Реформа была принята 13 февраля 2019 года. Она предполагает, что, кроме вознаграждения СМИ, его должны получать и авторы или владельцы контента, если их песни или видеоролики распространяются через онлайн-порталы. Это в первую очередь касается YouTube.

«Защита цифрового авторского права положит конец эпохе Дикого Запада в интернете. Теперь мы сможем соответствовать новой реальности и бизнес-моделям цифрового века», – считает Аксель Фосс (Axel Voss), европарламентарий от немецкого Христианско-демократического союза. Юлия Реда (Julia Reda), депутат Европарламента от «Пиратской партии» с таким утверждением несогласна: «Эта сделка представляет собой опасность для мелких издательств, авторов и в той же степени для интернет-пользователей».

«Эта сделка представляет собой опасность для мелких издательств, авторов и в той же степени для интернет-пользователей»

Напомним, что обсуждение урегулирования авторских прав в сети длится уже 3 года. Крупные интернет-компании, такие как Google и Wikipedia, высказывались против некоторых статей реформы. В июле Европарламент отклонил законопроект в связи с тем, что ряд его положений вызвал критику специалистов.

Решение еще не одобрили представители всех стран-членов Европейского союза и Европарламент. Агентство dpa отмечает, что процедуры в подобных случаях чаще всего носят формальный характер.

Недавно мы опубликовали интервью с Аллой Шориной, управляющим партнером экспертно-коммуникационной группы «Импульс», экс-генеральным директором медиахолдинга CO-OP Media, о тенденциях в онлайн-СМИ.

Фото: Getty Images

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редактор ленты "Новостей", smm-специалист