💄Кому красотку: стартовали съемки «Топ-модели по-украински»
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💄Кому красотку: стартовали съемки «Топ-модели по-украински»

от Telekritika
От Telekritika 29
Главная Новости 💄Кому красотку: стартовали съемки «Топ-модели по-украински»

Съемки шоу «Топ-модель по-украински 3» начались 1 апреля, «Телекритика» делится некоторыми подробностями нового сезона.

Только недавно стало известно о новом составе жури проекта – ряды экспертов пополнил дизайнер Владимир Демчинский – как настало время для полномасштабного съемочного процесса.

Два сезона девушки наравне с парнями боролись за звание «топ-модели по-украински», но в этом году на подиуме реалити – только девушки. К тому же, вместо уже такого привычного кастинга из 200 девушек отбор разросся до 300 участниц первого этапа.

Зрителям позволили самостоятельно выбирать, каким будет сезон  – мужским, женским или смешанным, а как только объявили, что парней в этом году на проекте не будет, на ответственных за проект обрушилось цунами заявок от девушек. Руководитель проекта Андрей Оленич шутит: «Наверное, это все те, кого родители не отпускали на смешанный сезон».

И география проекта расширилась – на телекастинг приехали не только украинки, но и претендентки из Польши, Беларуси и Казахстана.

💄Кому красотку: стартовали съемки «Топ-модели по-украински»

Не стоит забывать и о бессменных участниках проекта – жюри. Все они подготовились к началу съемок. Алла Костромичева въехала прямо в съемочный павильон на ретро-авто 60-х годов в платье от бренда Frolov, украшенном сотнями мерцающих камней. Остальные эксперты реалити немного изменили стиль. Дизайнер бренда Dastish Fantastish Владимир Демчинский подстригся, а модельный букер Сергей Никитюк сменил форму оправы своих неизменных очков. Ну а fashion-фотограф Соня Плакидюк предстала перед учатниками в новом соблазнительном образе с новой прической в стиле 70-х.

💄Кому красотку: стартовали съемки «Топ-модели по-украински»

Фото: «Новый канал»

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