Комитет Ткаченко рассмотрел ряд инициатив по поддержке культуры и креативных индустрий

8 апреля Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрел ряд инициатив для экономической поддержки культуры и креативных индустрий. Об этом сказано на сайте Комитета.

Так, на заседании рассмотрели предложения председателя Комитета Александра Ткаченко относительно необходимых законодательных изменений, направленных на экономическую и косвенную поддержку культуры и креативных индустрий в связи с карантином.

По результатам было принято решение создать совместную межфракционное рабочую группу вместе с представителями Министерства культуры и информационной политики. Результаты обсуждений лягут в основу единого пакета законопроектов, который будет внесен на рассмотрение внеочередного заседания Верховной Рады.

Позднее стало известно, что правительство внесло некоторые изменения в госбюджет на 2020 год. Об этом сообщил нардеп Александр Ткаченко в Facebook.

«Только получили от правительства изменения в проект бюджета на этот год. Имею несколько хороших новостей.

По сравнению с предыдущей версией, нам удалось на треть увеличить расходы для Украинского Культурного Фонда и почти вдвое для Украинского Института Книги. Также существенно увеличили финансирование, связанное с реставрацией и охраной памятников культуры и истории».

Напомним, ранее стало известно, что Минфин решил урезать финансирование более чем на половину ряду культурных проектов, среди которых и деятельность Госкино. Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики подготовил заявление, в котором отметил, что такой шаг приведет к кризису и стагнации креативных индустрий страны, и призвал Минфин не принимать таких решений без консультаций. Позднее проект госбюджета пересмотрели и оставили на деятельность Госкино 450 млн грн.

Фото: Александра Йорк

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