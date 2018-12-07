Комитет свободы слова предложил правки к законопроекту об «информационном терроризме»

Депутаты предлагают рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения в первом чтении законопроекта взять его за основу, исключив при этом пункт 2, который предоставляет «исключительное право» Верховной раде применять санкции к СМИ по «информационному терроризму».

Вместе с тем, по мнению председателя комитета, Верховная рада должна принять решение о расширении понятия «информационный терроризм». Сам парламент, как политический орган, не имеет достаточно специалистов и не может определять, что является терроризмом. То есть в законе должно быть прописано «по представлению СБУ или Нацсовета». Такое заключение было направлено по результатам рассмотрения профильному Комитету по вопросам национальной безопасности и обороны.

Напомним, законопроект №9275 зарегистрировали в Раде 7 ноября восемь нардепов – по четыре от БПП (Оксана Билозир, Елена Матузко, Александр Бригинец, Юлий Мамчур) и «Народного фронта» (Иван Винник, Татьяна Чорновол, Дмитрий Тымчук, Андрей Левус). Авторы вводят понятия «информационный терроризм» и «пропаганда терроризма». Кроме того, предлагается применять санкции, в частности, закрытие телеканалов и других СМИ по решению Верховной рады, которая предоставит выводы СНБО. 4 декабря законопроект стоял в повестке дня, но не был рассмотрен парламентом.

По мнению Виктории Сюмар, Верховная рада является политическим органом, поэтому прежде всего будет руководствоваться политической целесообразностью, а в этом случае нужна профессиональная целесообразность, поскольку речь идет о свободе слова. Она считает, что не ВР, а СБУ должна определять, «имеет ли место терроризм», а Нацсовет, проводя мониторинг ТРО, – «давать оценки, есть ли нарушения законов в действиях медиа». «Я поддерживаю расширение понятия информационного терроризма, но считаю, что парламент, как политический орган, не может самостоятельно определять, что именно является терроризмом. (…) Информационный терроризмом должен быть доказан органами, которые специализируются на том, чтобы это определять», – отметила нардеп.

Как писала «Телекритика», против этого законопроекта выступили ряд общественных организаций, в частности Национальный союз журналистов Украины. По их мнению, принятие такого закона приведет к прямой цензуре и давлению на СМИ, и будет особенно опасно для свободы слова в преддверии выборов. Сами нардепы целью данного законопроекта называют обеспечение оперативного реагирования на факты осуществления субъектами информационной деятельности информационной пропаганды против Украины.