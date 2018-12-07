Комитет свободы слова единогласно отклонил законопроект о криминализации клеветы

Напомним, законопроект о клевете был зарегистрирован 20 ноября 2018 под № 9306, его авторы – народные депутаты БПП Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин. Законопроект вносит изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы об установлении ответственности за клевету – «умышленное распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его деловую репутацию».

Нардепы предлагают наказывать за клевету штрафом от 3,4 до 8,5 тыс. грн, или исправительными работами на срок до одного года, или ограничением свободы до двух лет. За те же действия, но совершенные «путем публичного демонстрирования в произведениях, в средствах массовой информации или в сети интернет», инициаторы законопроекта хотят наказывать штрафом от 8,5 до 25,5 тыс. грн, или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет. По обвинению в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления предлагается наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

Как сообщалось в СМИ, 12 ноября суд арестовал бывшего помощника Паламарчука Павловского по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Его подозревают в организации убийства. Сам Паламарчук заявлял, что не причастен к этому делу и «как никто другой заинтересован в объективном и скорейшем расследовании совершенного преступления». В пояснительной записке к законопроекту указано, что СМИ «безосновательно, без указания каких-либо доказательств обвиняют народного депутата в причастности к определенным трагическим событиям».