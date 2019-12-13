Команда маркетинговых коммуникаций 1+1 media и «ПлюсПлюс» получили награды Effie Awards Ukraine 2019

13 декабря кампания по продвижению бренда «Світ чекає на відкриття» канала «ПлюсПлюс» получила золото Effie Awards Ukraine 2019 в номинации «Брендированный контент и услуга», а лучшей командой категории «Медиакомпании» премии стала команда маркетинговых коммуникаций 1+1 media, сообщает пресс-служба медиагруппы.

«Мы рады, что нам удалось достичь поставленных целей и получить результат, который превысил ожидания. Проект «Світ чекає на відкриття» стал первооткрывателем многих направлений на рынке, поэтому смело могу сказать, что мы не только вдохновили зрителей на открытие, но и себя – команду проекта. Золото Effie стало второй наградой от премии для канала «ПлюсПлюс», спасибо коллегам по индустрии, что высоко ценят наши достижения. Дальше больше», – отметила Анна Гончар, исполнительный директор нишевых каналов 1+1 media.

«Это уже не первая наша награда, как тех, кто драйвит маркетинговые коммуникации среди украинских медиакомпаний. Впереди много интересных вызовов, но вместе с моей командой я точно знаю, что нам по силам любые проекты и челленджи», ‒ прокомментировала Светлана Павелецкая, директор по маркетинговым коммуникациям 1+1 media.

Напомним, мультсериал «Світ чекає на відкриття» собственного производства анимационного продакшена канала, интеграция в образовательный процесс и GR-коммуникации, а также запуск линейки лицензированной продукции способствуют тому, чтобы в легкой и понятной форме дети могли узнать что-то новое и интересное о мире и предметах, которые окружают нас в повседневной жизни.

История бренда началась с 24-х серийного мультсериала «Світ чекає на відкриття», созданного в стилистике канала, в главных ролях с героями «ПлюсПлюс» – Трикутей, Квадриком и Кружком. Кроме эфира, серии доступны на сайте «ПлюсПлюс», 1+1 video и YouTube.

С 2018 года проект рекомендовано МОН Украины к просмотру в школах. Для этого создан безрекламных уникальный раздел для учителей на сайте канала.

Кроме того, в 2018 году серии «Світ чекає на відкриття» использовано в учебниках для 1 класса издательства «Ранок» для предмета «Я исследую мир». В 2019 году новые серии добавлено к учебнику для 2 класса. Это был первый подобный опыт интеграции развлекательно-образовательного контента в школьную литературу на рынке Украины.

В рамках развития проекта 360 телеканал «ПлюсПлюс» развивал и лицензионное направление, выпуская наборы для экспериментов, энциклопедии-конструкторы, игру в дополненной реальности. Также было выпущено серию развивающих материалов – Судоку, Лабиринты с наклейками, Кроссворды, Раскраски.

Ранее «Телекритика» сообщала, что в шорт-лист премии попали такие проекты-номинанты от 1+1 media, как социальная инициатива #забутипровік, «Світ чекає на відкриття» и благотворительная миссия «Промінь мрій».

Напомним, что премия Effie награждает успешные рекламные кампании, проводимые на украинском рынке, способствует повышению роли рекламы, эффективному и результативному использованию маркетинговых ресурсов.

Фото: 1+1 media