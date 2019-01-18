Китайское телевидение ретуширует мужские мочки ушей

Зрители китайских телеканалов заметили в эфире изображения мужчин с «замазанными» мочками ушей. Как сообщает издание Daily Mail, это может быть связано с новым цензурным запретом на молодежную альтернативную культуру. Запрет является негласным.

Первым о нововведении сообщил известный китайский блогер на своей странице в Weibo. Он заметил, что три популярных телегероя появились в эфире с «размытыми» украшениями в ушах.

Сотрудник одного из местных каналов позднее подтвердил, что руководство потребовало скрывать в эфире такие аксессуары. В новых эфирах героев съемок, скорее всего, заставят снимать серьги. В заранее подготовленных телепередачах изображения отредактируют.

Предположительно, запрет на серьги стал очередным ограничением, которым китайские власти надеются остановить распространение «альтернативной культуры». Ранее телеканалам запретили демонстрировать людей с татуировками и окрашенными волосами, а также сцены исполнения хип-хоп-композиций.

Телезрители восприняли нововведение негативно. Они назвали его «возвращением в феодальную эпоху». Многие потребовали объяснений от Государственного управления по делам печати, публикаций, радио, кино и телевидения Китая. Однако скорее всего, распоряжение распространяется неофициально через внутренние директивы.

На фото — главный офис CCTV, скриншот с YouTube