Кирилл Вышинский не просил Путина об обмене
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Кирилл Вышинский не просил Путина об обмене

от Telekritika
От Telekritika 10
Главная Новости Кирилл Вышинский не просил Путина об обмене

Обвиняемый в государственной измене руководитель «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский утверждает, что не писал заявления на имя Владимира Путина с просьбой обменять его на одного из украинских политзаключенных.

Сегодня коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда передала на рассмотрение Объединенной палаты Кассационного суда ВС ходатайство о защите Вышинского на незаконность задержания. Суд огласил лишь результативную часть решения, сообщает «РБК-Украина».

Рассмотрение дела Вышинского по сути начнется 26 апреля в Подольском райсуде Киева. Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова, которая присутствовала на заседании, заявила, что довольна решением суда. 

Вышинский заявил, что вопрос обмена с украинскими политзаключенными в РФ его не интересует. «Я не подавал никаких бумаг ни на какие имена, никакие заявления не подписывал», – отметил Вышинский в комментарии журналистам в Кассационном уголовном суде Верховного суда 20 марта

О принятии российского гражданства, обвиняемый в государственной измене Кирилл Вышинский сказал, что его жена – гражданинка РФ и живет в Москве, и он бы хотел с ней жить рядом по законам России. Других мотивов у него не было. К тому же он добавил, что приветствует инициативу министра иностранных дел Украины Павла Климкина упорядочить вопрос наличия у людей двойного гражданства. 

Напомним, в начале марта 2019 года прокуратура АР Крым направила в Подольский районный суд Киева обвинительный акт против Вышинского. 14 марта Кирилла Вышинского из Херсона этапировали в Киев.

Как уведомлялось ранее, в мае 2018 года Кирилла Вышинского задержали и огласили ему подозрение в государственной измене – следствие считает, что информация на сайте «РИА Новости-Украина» содержала призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности. 17 мая 2018 Херсонский городской суд арестовал Вышинского.В июне на заседании суда Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимир Путина за защитой.В Министерстве иностранных дел России пообещали помочь Вышинскому, но не объяснили как.  

О задержании Вышинского читайте в нашем материале.

Фото: Facebook

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