Кинотеатр «Киев» не закроют, — Кличко

«Телекритика» писала ранее о том, что судьба кинотеатра находится под угрозой из-за непродления договора с ООО «Культурный центр кинотеатр Киев».

По словам Виталия Кличко, кинотеатр продолжит работу, но исключительно как кинотеатр . Все слухи касательно кинотеатра мэр Киева назвал спекуляцией заинтересованных личностей. Об этом он заявил журналистам, как сообщает сайт мэра столицы.

«Сегодня за аренду помещения кинотеатра “Киев” в городской бюджет платят ежемесячно всего 47 000 гривен. Договор с нынешним арендатором был заключен еще в 1999 году. И сегодня есть рыночная стоимость аренды такого помещения в центре города. Она намного выше. Я подчеркиваю – кинотеатр “Киев” должен работать эффективно, прозрачно и в пользу столичной общины. Все остальное – якобы об изменении профиля деятельности – спекуляции», – комментирует Виталий Кличко.

Напомним, мэр объявил открытый конкурс на право аренды настоящего имущественного комплекса кинотеатра. В конкурсе могут принимать участие любые предприниматели, в том числе и предыдущий арендатор.

В соцсетях же продолжается полемика по поводу конкурса и судьбы кинотеатра. Так, Виктор Галасюк, глава Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства в Верховной раде Украины, написал в Facebook: «Убежден, что при проведении конкурса на аренду кинотеатра в КГГА должны обязательно включить в условия и гарантию сохранения целевого назначения (это вообще не подлежит обсуждению!) и определенную квоту (скажем, 30%) для “некоммерческих” фильмов. Ведь жизнь это не только деньги, и лучшее не всегда приносит наибольшую прибыль!»

Добавим, петиция, созданная в защиту работы кинотеатра, еще актуальна. Ее можно подписать по ссылке.

Фото: Facebook Виталия Кличко