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Катерина Венжик вернулась в Liga.net

от Telekritika
От Telekritika 713
Главная Новости Катерина Венжик вернулась в Liga.net

Для экс-главреда Delo.ua в Liga.net ввели новую должность – директор по нативной рекламе.

Бывший шеф-редактор делового интернет-издания «Дело» Катерина Венжик с 31 июля работает на портале Liga.net директором по нативной рекламе издания. О своем новом месте работы она сообщила в Facebook. В комментарии к посту она отметила, что 13 лет назад уже работала редактором в Liga.net.

«Моя задача – научиться делать это (создавать нативку. – Ред.) лучше всех на рынке, научить клиентов, как можно продвигать себя интересным контентом, и заработать для Liga.net много-много денег, чтобы у редакции была возможность расти в разных направлениях и форматах»,  прокомментировал Катерина Венжик свое назначение «Телекритике».

Отметим, 1 января 2017 Катерина Венжик ушла с должности главного редактора интернет-портала «Дело». После чего работала в компании YouControl, а также над проектом «Простономика» на «Громадському», позже – экспертом по коммуникациям проектного офиса реформы финсектора при НБУ.

Напомним, редакторы Liga в середине июля сообщили о том, что будут судиться за «витиеватость формулировок» в материале MC Today о джинсе. MC Today написала о том, что портал Liga.net публикует платный материал без плашки «Реклама», но с пометкой «Про выборы 2019» за 20 тысяч гривен.

Фото: facebook

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