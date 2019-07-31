Катерина Венжик вернулась в Liga.net

Бывший шеф-редактор делового интернет-издания «Дело» Катерина Венжик с 31 июля работает на портале Liga.net директором по нативной рекламе издания. О своем новом месте работы она сообщила в Facebook. В комментарии к посту она отметила, что 13 лет назад уже работала редактором в Liga.net.

«Моя задача – научиться делать это (создавать нативку. – Ред.) лучше всех на рынке, научить клиентов, как можно продвигать себя интересным контентом, и заработать для Liga.net много-много денег, чтобы у редакции была возможность расти в разных направлениях и форматах», – прокомментировал Катерина Венжик свое назначение «Телекритике».

Отметим, 1 января 2017 Катерина Венжик ушла с должности главного редактора интернет-портала «Дело». После чего работала в компании YouControl, а также над проектом «Простономика» на «Громадському», позже – экспертом по коммуникациям проектного офиса реформы финсектора при НБУ.

Напомним, редакторы Liga в середине июля сообщили о том, что будут судиться за «витиеватость формулировок» в материале MC Today о джинсе. MC Today написала о том, что портал Liga.net публикует платный материал без плашки «Реклама», но с пометкой «Про выборы 2019» за 20 тысяч гривен.

Фото: facebook