▶ Капитан Америка идет в политику

Актер создает ресурс, который поможет объединить демократов и республиканцев перед лицом общих проблем и сделать общественную дискуссию более цивилизованной и понятной простым обывателям.

Об этом Крис Эванс рассказал в специальном видеообращении, опубликованном на сайте CNN.

Идея веб-сайта возникла из-за поиска достоверного источника информации о политической ситуации в стране. Не найдя такого, актер решил создать свой, благодаря выпускам которого читатели смогут разобраться в сложных политических вопросах, а также рассмотреть разнообразные проблемы с колоколен двух противоположных политических сил.

«Я вдруг подумал, что не могу пойти куда-то, на какой-то ресурс, которому я доверяю, где смог бы познакомиться с разными точками зрения», – говорит Крис Эванс.

Шоу будет состоять из ряда вопросов, которые Эванс будет заранее рассылать согласившимся на участие. Политики выбирают те вопросы, на которые хотят дать ответ, а потом в течение минуты в формате интервью рассказывают об этом ведущему. Если же минуты будет недостаточно, предполагается, что конгрессмены смогут поделиться полезными ссылками для дальнейшего изучения информации.

Также актер делает акцент на следующем: «Я хочу пояснить, что этот сайт не имеет ничего общего с моим политическим мнением».

Крис Эванс уже получил первые позитивные отзывы о проекте: Эрик Свалвелл, потенциальный кандидат в президенты США 2020 года, сообщил, что он уже давал интервью, и похвалил стиль ведения актера.

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Фото: Getty Images