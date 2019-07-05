Каналу Медведчука и «Армии FM» продлили временное вещание на Донбассе

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил на один год разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания вещателям, у которых заканчивался срок действия разрешений. Также сроком на год были выданы новые разрешения на временное вещание. Трем радиостанциям Нацсовет аннулировал разрешения по их заявлениям.

В списке вещателей, которым были продлены разрешения, оказался телеканал ZIK соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. Канал смог продлить еще на год свое вещание в Бахмутовке Луганской области. «Армия ФМ» продлила временное вещание в Горняке Донецкой области, Бахмутовке Луганской области; Скадовске, Чаплинке и Чонгаре Херсонской области.

Член Нацсовета Сергей Костинский сообщил, что до 11 июля планируется продлить 20 разрешений на временное вещание, до 19 июля – 6 разрешений, до 26 июля – 4 разрешения, до 2 августа – 10 разрешений. Также Нацсовет планирует выдать новые разрешения на частоты, которые недавно просчитал Украинский государственный центр радиочастот или от которых отказались другие вещатели. Предыдущие разрешения были выданы Нацсоветом летом прошлого года сроком на один год (срок действия первых разрешений заканчивается 11 июля).

На заседании Нацсовета 4 июля присутствовали представители Центральной телерадиостудии Министерства обороны (основатель «Армии ФМ») во главе с руководителем Яной Холодной, представители общественности (в частности, движения «Відсіч»), а также народный депутат «Народного фронта», заместитель главы Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Сергей Высоцкий. Под зданием Нацсовета прошел митинг, участники которого призвали продлить разрешения.

Во время заседания Яна Холодная сообщила, что «Армия ФМ» оказалась перед угрозой прекращения вещания в зоне ООС – в радиостанции выходят сроки разрешительных документов, а Ноцсовет не может собраться и рассмотреть их продление. Хотя ранее в Facebook член Нацсовета Валентин Коваль объяснял, что разрешения на временное вещание могут быть действительными после окончания срока их действия – до момента принятия Нацсоветом решения про их прекращение или продление.

Примечательно, что вопросы выдачи временных разрешений изначально не значились в повестке дня заседания и были добавлены в нее после перерыва на совещание. На заседании главенствовала (при отсутствии первой заместительницы Ольги Герасимьюк, которая сейчас находится в отпуске) заместительница главы Уляна Фещук. Она акцентировала на важности продления действия разрешений на временное вещание, поскольку люди на Донбассе слышат вещателей «ДНР».

Член Нацсовета Олег Черныш сообщил, что не согласен с изначальной повесткой дня, но после перерыва ее поменяли: члены регулятора рассматривали исключительно вопросы временных разрешений и объявление конкурса на местное цифровое вещание.

Следующее заседание может состояться 11 июля, если члены Нацсовета придут к соглашению по утверждению вопросов в повестке дня. Олег Черныш предложил выносить вопросы на заседания после их согласования всеми членами Нацсовета на предварительном внутреннем совещании; не объявлять конкурсы на радиовещание, пока не будут проведены конкурсы для радиостанций Общественного вещания; не выносить на заседания вопросы про выборы нового главы Нацсовета, пока не сменят всех членов по парламентской квоте (Ольгу Герасимьюк, Александра Ильяшенка, Олега Черныша), срок полномочий которых заканчивается 7 июля.

В утвержденной ранее повестке заседания фигурировали вопросы про объявление пяти конкурсов для развития национальных радиосетей, инициатор которых – Сергей Костинский. Он сообщил, что в резерве Нацсовета 140 частот, а на конкурс он предлагал выставить 77 частот в 23 областях, из них 41 – в 20 областных центрах. Олег Черныш указал на возможную коррупционную составляющую таких конкурсов. Уляна Фещук опровергла такое предположение.

Предварительно чиновники договорились собраться на внутреннем совещании в понедельник, 8 июля. Уляна Фещук предположила, что следующее заседание может пройти в полном составе, поскольку произойдет назначение нового члена Нацсовета по президентской квоте (вместо Юрия Артеменко, пятилетний срок полномочий которого закончился 4 июля).

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