Канал «Украина» выпустит в эфир новый сериал «Наседка»

В воскресенье, 10 ноября, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийного фильма «Наседка». Об этом сообщает пресс-служба канала.

Главная героиня — учительница по имени Надежда. Она очень любит свою работу и учеников, и за это ее прозвали Наседкой. Надя мечтает о собственном ребенке, но ее муж против. А вскоре и вовсе выясняется, что он давно уже ей изменяет. Узнав о предательстве, Надя увольняется. В один день она теряет и семью, и работу.

В это же время трагедия случается в семье Надиной ученицы Лизы — в день рождения девочки в дорожной аварии погибает ее мама. Лиза находится в тяжелом психологическом состоянии, единственный человек, который может сейчас достучаться до нее – это Надя. Она становится домашним учителем Лизы и невольно оказывается участницей опасной игры.

В фильме снялись Александра Сизоненко, Павел Вишняков, Карина Мушта, Алексей Хильский и другие.

Режиссер-постановщик – Владимир Мельниченко. Оператор-постановщик – Михаил Любарский. Продюсеры: Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Черняк, Виктор Мирский, Елена Малкова, Анна Скок. Производством картины занимались канал «Украина» и студия FILM.UA.

Фото: телеканал «Украина»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!