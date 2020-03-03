НовостиСериалыТВ

Канал «Украина» покажет второй сезон сериала «Беглянка»

от Telekritika
От Telekritika 371
Главная Новости Канал «Украина» покажет второй сезон сериала «Беглянка»

Премьера состоится 8 марта.

В воскресенье, 8 марта, на телеканале «Украина» состоится премьера мелодраматического фильма «Беглянка 2», сообщает пресс-служба.

В центре сюжета героиня по имени Анна Колесниченко. Она получает заманчивое предложение: стать главврачом в медицинском центре, расположенном на берегу моря. Жених во всем поддерживает Анну, но в глубине души считает ее отъезд бегством от него.

В фильме снялись: Анна Миклош, Алиса Лукшина, Александр Никитин, Дарья Творонович, Петр Ниневский, Ева Шевченко-Головко и другие.

Режиссер-постановщик – Алина Чеботарева. Оператор-постановщик картины – Константин Воробьев. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Лариса Журавская. Производством фильма по заказу канала «Украина» занималась компания Star Media.

Напомним: ранее стало известно, что сериал «Женские секреты» выйдет на телеканале «Украина».

Фото: «Украина»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Стартовали съемки украинской комедии «Зірки за обміном»

25.02.2020

Телеканал «ПлюсПлюс» издал развивающие книги для детей

03.02.2020

Алексей Мустафин стал генеральным продюсером Espreso.TV

11.02.2020

1+1 media обзавелась сертификатом стандарта ISO в сфере...

11.02.2020

Ты спишь – Dormeo платит! Как заработать 15...

21.02.2020

Netflix и Disney пытаются заполучить индийскую аудиторию

20.02.2020

На «Новом» стартует пятый сезон «СуперИнтуиции»

19.02.2020

Набсовет «Суспільного» призвал власть помочь решить проблему с...

02.03.2020

На «Украине 24» появилась новая программа

21.02.2020

Издание «Бабель» снова заработает

03.03.2020