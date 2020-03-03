Канал «Украина» покажет второй сезон сериала «Беглянка»

В воскресенье, 8 марта, на телеканале «Украина» состоится премьера мелодраматического фильма «Беглянка 2», сообщает пресс-служба.

В центре сюжета героиня по имени Анна Колесниченко. Она получает заманчивое предложение: стать главврачом в медицинском центре, расположенном на берегу моря. Жених во всем поддерживает Анну, но в глубине души считает ее отъезд бегством от него.

В фильме снялись: Анна Миклош, Алиса Лукшина, Александр Никитин, Дарья Творонович, Петр Ниневский, Ева Шевченко-Головко и другие.

Режиссер-постановщик – Алина Чеботарева. Оператор-постановщик картины – Константин Воробьев. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Лариса Журавская. Производством фильма по заказу канала «Украина» занималась компания Star Media.

Напомним: ранее стало известно, что сериал «Женские секреты» выйдет на телеканале «Украина».

Фото: «Украина»

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