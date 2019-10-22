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Канал «Украина» покажет продолжение сериала «Выходите без звонка»

от Telekritika
От Telekritika 485
Главная Новости Канал «Украина» покажет продолжение сериала «Выходите без звонка»

Премьера намечена на 28 октября.

28 октября в 18:00 на телеканале «Украина» состоится премьера детективного фильма «Выходите без звонка-2», сообщает пресс-служба канала.

Второй сезон сериала продолжит историю о приключениях таксиста Богдана, который заступается за слабых. Продюсер кинокомпании «Три-Я-Да Продакшн» Игорь Волков обещает, что второй сезон будет «еще более захватывающим, динамичным и интригующим». Зрителей ждет детектив с погонями, перестрелками, а чтобы сюжет не был столь тяжелым, сценаристы решили разбавить сцены юмором и эмоциональностью.

Напомним, что по сюжету первого сезона автогонщик Богдан теряет жену в автокатастрофе. Он решает сам восстановить справедливость и вывести на чистую воду виновника ДТП. Этот шаг кардинально меняет жизнь главного героя.

В сериале снялись: Роман Семисал, Любовь Тищенко, Василий Баша и другие. Режиссеры: Алексей Даруга, Евгений Доронин. Продюсеры: Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов. Продакшн: кинокомпания «Три-Я-Да Продакшн».

Фото: телеканал «Украина»

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