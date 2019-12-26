Канал «Украина» покажет новогоднюю комедию «Елка на миллион»

31 декабря на канале «Украина» состоится премьера четырехсерийной картины «Елка на миллион». Это приключенческая новогодняя комедия о родителях, которые потеряли своих детей, сообщает пресс-служба телеканла.

Главная героиня истории Анна – владелица ювелирной фирмы, мама юного вундеркинда Кати и «без пяти минут жена». Однако видимое благополучие оказывается не таким уж радостным и безоблачным. Ей предстоит разобраться с долгами бывшего мужа, которые он «повесил» на фирму, да и предложение руки и сердца от бойфренда, начальника службы охраны Игоря, она воспринимает неоднозначно.

Чтобы спасти фирму, Анна решает вложиться в уникальное ювелирное изделие – новогоднюю елку из золота с игрушками, выполненными из драгоценных камней. Однако за день до аукциона, на котором она собирается продать елку, на женщину обрушиваются неприятности…

Режиссер-постановщик картины – Алексей Даруга.

В фильме снялись: Елена Великанова, Антон Батырев, Константин Октябрьский, Михаил Жонин, Вера Шпак, Алексей Сморыгин, Любава Берло, Елена Стефанская, Елена Хохлаткина, Нина Касторф, Галина Корнеева, Екатерина Вишневая, Виталий Иванченко, Ярослав Гуревич.

Оператор-постановщик – Дмитрий Баженов. Продюсеры – Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Заря, Ирина Чемерис. Производством фильма по заказу канала «Украина» занималась «Украинская продакшн студия».

Фото: «Украина»

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