Канал «Украина» объявил о премьере фильма «Будь что будет»

19 октября в 17:00 «Украина» презентует первую серию мелодрамы «Будь что будет». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Четырехсерийная картина расскажет историю о Татьяне, продавщице мебельного магазина. Она планирует свадьбу вместе со своим любимым мужчиной, но он погибает в ДТП, а водитель избегает наказания.

Главные роли исполнили: Ирина Таранник, Дмитрий Шевченко, Владимир Заец. Режиссер картины – Сергей Толкушкин. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов. Производством по заказу канала «Украина» занимался продакшн IVORY films.

Фото: канал «Украина»

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