Телеканал «Украина» назвал дату премьеры «Української пісні року»

18 апреля в 22:00 телеканал «Украина» покажет национальную музыкальную церемонию «Українська пісня року» с участием звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых: Олег Винник, NK | Настя Каменских, Dzidzio, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, Michelle Andrade, Виталий Козловский, Tarabarova, Melovin, Павел Зибров, Михаил Поплавский, Khayat, Dilemma и Laud, сообщает пресс-служба телеканала.

«Українська пісня року» – национальная музыкальная премия, которая была основана в 2004 году Михаилом Поплавским. А в 2019-м его партнером по мероприятию стал певец Олег Винник.

«Это уникальный мегапроект, это главная национальная музыкальная премия года и это ребрендинг «Української пісні», но самое главное – мы хотим, чтобы каждый год известные, а особенно молодые исполнители получали награду за то, что они делают», – рассказал Михаил Поплавский.

Фото: телеканал «Украина»

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