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Канал «Украина» начал съемки нового сериала «Долгая дорога к счастью»

от Telekritika
От Telekritika 114
Главная Новости Канал «Украина» начал съемки нового сериала «Долгая дорога к счастью»

Продакшен доверили Star Media.

Кинокомпания Star Media и телеканал «Украина» начали работу над 4-серийной мелодрамой «Долгая дорога к счастью», сообщает пресс-служба канала.

Главной героине фильма Нине когда-то пришлось принять непростое решение — женщина отдала свою новорожденную дочь на удочерение. В течение восьми лет она наблюдает за жизнью дочки Вари издалека. Но однажды в жизни Нины появляется Егор, который изнасиловал ее 9 лет назад… Череда следующих событий переворачивает ситуацию с ног на голову…

В главных ролях: Анастасия Цымбалару, Сергей Радченко, Анжелика Эшбаева, Евгения Мякенькая, Валерий Панков, Александр Крючков.

Режиссер — Ева Стрельникова.

Фото: телеканал «Украина» 

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