Канал ICTV и «Дизель Студио» представили промо-ролик нового сезона

Телеканал ICTV запустил промо-кампанию нового сезона «Дизель Шоу», премьера которого ожидается 6 марта. Об этом сообщила пресс-служба.

Промо-кампания проходит под слоганом «Чемпионы в юморе». Основная идея – успеха может добиться каждый, главное – определить свое призвание. Разработкой концепции эфирного промо занималась креативная команда телеканала «ICTV» под руководством промо-директора Леонида Веселкова.

«Разрабатывая идею ролика, мы решили, что актеры «Дизель Шоу» могут выступить в роли спортсменов, но так как их главный конек – юмор, мы сделали из них сильнейшую национальную сборную Украины по юмору», – рассказывает Леонид Веселков.

Съемки ролика проходили на территории легкоатлетического манежа в Киеве в течение 18 часов. Виды спорта, которыми овладевают актеры в ролике, подбирались командами ICTV и «Дизель Студио».

Так, в ролике Евгений Гашенко перевоплотился в каратиста, Виктория Булитко вписалась в роль гимнастки, Дмитрий Танкович попытал силы в теннисе, а Яна Глущенко стала легкоатлеткой.

Напомним, ранее StarLightMedia и «Дизель Студио» подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству развлекательного контента.

Фото: «Дизель студио»

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