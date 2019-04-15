💰Как технические гиганты делают свои миллиарды

Всем известны имена Джеффа Безоса, Билла Гейтса или Марка Цукерберга, которые можно увидеть в списках миллиардеров и на первых полосах бизнес-изданий. Самыми ценными и прибыльными в мире являются пять компаний Big Tech: Amazon, Apple, Facebook, Microsoft и Alphabet.

У бизнеса этих технологических гигантов есть ориентированный на потребителя аспект, который является ключевым. Благодаря тому, что миллиарды людей пользуются их платформами по всему миру, эти компании используют пользовательские данные, чтобы еще больше усилить контроль над долей рынка. Но эти данные являются и камнем преткновения, поскольку компании часто оказываются в скандальных ситуациях из-за некорректного обращения с личной информацией. Кроме того, у всех этих компании похожая история происхождения: они были основаны на цифровых территориях Западного побережья. Та же Facebook базируется в Силиконовой долине с июня 2004 года.

Все вместе взятые технологические гиганты «большой пятерки» в 2018 году собрали чуть более $800 млрд дохода, который можно сравнить с доходом 20 крупнейших стран мира по объему ВВП. Компании принесли своим акционерам чистую прибыль в размере $139 млрд, что соответствует прибыли в 17,3%.

Рассмотрим компании Apple, Amazon и Facebook с точки зрения принесения дохода. В широком смысле технологические гиганты зарабатывают деньги одинаково: вы платите им деньги, а они дают вам продукт или услугу или же зарабатывают на онлайн-рекламе.

Apple (выручка в 2018 году – $265,6 млрд):

Apple генерирует 62,8% своего дохода от iPhone. IPad и Mac дают 7,1% и 9,6% выручки соответственно;

все остальные продукты и услуги, включая Apple TV, Apple Watch, продукты Beats, Apple Pay, AppleCare и т. д., составляют всего 20,6% доходов.

Amazon (выручка в 2018 году – $232,9 млрд):

Amazon получает максимальную отдачу от своих интернет-магазинов (52,8%), а также услуг сторонних продавцов (18,4%);

самый быстрорастущий сегмент Amazon – это офлайн-продажи в магазинах;

выручка от продаж в автономном режиме составляет $17,2 млрд, увеличившись на 197% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

Amazon Web Services (AWS) известен как самый прибыльный сегмент Amazon, и на его долю приходится 11,0% выручки;

сегмент Amazon «Другое» также быстро растет – в основном это продажи рекламы.

Facebook зарабатывает миллиарды на рекламе. Его платформа позволяет рекламодателям настраивать точный таргетинг, поэтому она доминируют в индустрии онлайн-рекламы.

Facebook (доход в 2018 году – $55,8 млрд):

Facebook генерирует почти весь доход (98,5%) от рекламы;

1,5% дохода приходится на платежи и другие сборы;

с одного пользователя компания получает доход больше Netflix – в четвертом квартале 2018 года Facebook заработал $35 c пользователя. Netflix заработала $30.

Таким образом, хотя технологические гиганты и имеют много общего, способы создания их миллиардов могут значительно различаться.

Напомним, Джефф Безос, который недавно развелся, подарил бывшей жене 25% акций Amazon.

Фото: Getty Images