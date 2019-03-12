Как отреагировали дипломаты на запрет въезда в Украину австрийского журналиста

С украинским послом встретился генеральный секретарь по иностранным делам Иоганнес Петерлик, который призвал Украину предоставить доказательства обвинений против корреспондента ORF. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Австрии.

Петерлик призвал отменить запрет на въезд, введенный украинскими властями, и предоставить аккредитацию в зоне конфликта на украинской стороне от линии разграничения корреспонденту ORF. Он также отметил, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир просит снять запрет на въезд Вершютцу.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в своем Twitter осудила действия Украины и прокомментировала события следующим образом:

Запрет въезда корреспондента ORF Кристиана Вершютца в Украину является актом цензуры, что неприемлемо в Европе. Мы осуждаем этот подход, полностью несовместимый с европейскими фундаментальными ценностями, и призываем к немедленной отмене запрета.

Карин Кнайссль также сообщила, что намерена вынести вопрос запрета въезда австрийского журналиста в Украине на обсуждение министров иностранных дел ЕС.

Народный депутат от БПП Ольга Червакова 7 марта опубликовала пост в Facebook, где ссылается на собственные источники в СБУ, и сообщает, что Кристиан Вершютц использовал штампы российской пропаганды:

С начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от «Раша тудей», которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицают агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют «ополченцами».

Перед этим, еще в октябре 2018 года интернет-сайт posipaka.org (проект аналитического «Центра исследований армии, конверсии и разоружения») внес Кристиана Вершютца в списки «Посіпака – агент Кремля».

9 марта Служба безопасности подтвердила информацию о запрете австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу въезжать в Украину сроком на один год. Основанием для такого решения в СБУ назвали «необходимость обеспечения безопасности журналиста». Ведомство при этом ссылалось на интервью Кристиана Вершютца, где он говорил о «существующих угрозах его жизни в Украине». В то же время нардеп Ольга Червакова указывает также и на другие причины – иностранец в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории Российской Федерации, чем нарушил порядок пересечения украинской границы.

Фото: скриншот ORF