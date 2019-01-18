Кабмин не указ. Общественный вещатель избавился от аналоговых лицензий 15 областных каналов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 17 января удовлетворил заявление НОТУ об аннулировании 21 лицензии на региональное эфирное телевещание в аналоговом стандарте 15 филиалов компании. Решение было принято членами регулятора единогласно. Вопроса не было в повестке заседания, он был внесен в него с голоса по требованию Сергея Костинского. Голосование противоречит постановлению Кабмина, которое регламентирует сохранение эфирного аналогового вещания, в частности, для местных телеканалов НОТУ, до 1 мая.

Неделю назад – 10 января, регулятор согласовал отказ НОТУ от аналоговых частот по лицензии на эфирное аналоговое вещание телеканала «Перший» в 259 населенных пунктах. Лицензия телеканала при этом не была аннулирована. На этот раз принято решение об аннулировании лицензий местных филиалов НОТУ в следующих 15 регионах: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

При рассмотрении этого вопроса член Нацсовета Сергей Костинский предложил оставить аналоговое телевизионное вещание местных каналов общественного вещателя на тех территориях Сумской, Харьковской и Черниговской областей, которые граничат с Российской Федерацией (в т. ч. Чернигов и Сумы), а также – на Донбассе и в отдельных населенных пунктах Херсонской области вблизи с оккупированным Крымом.

По словам руководителя департамента по развитию сетей НОТУ Дмитрия Грузинского, региональные филиалы «имеют хорошее цифровое покрытие», также они доступны для просмотра в кабельных сетях. Кроме того, он сообщил, что за счет отключения аналоговых передатчиков становится возможным увеличение вещания во многоканальной сети и обеспечение аналоговым и цифровым вещанием территорий на границе с Российской Федерацией и с особым режимом вещания. Также он добавил, что в бюджете компании заложена оплата Концерну РРТ аналогового вещания на эти регионы только до 1 мая, когда планируется полное отключение эфирного аналога: «Более длительный срок мы не можем оплачивать аналог, потому что это будет нарушением бюджетного законодательства. Если будут изменения в постановление (Кабмина. – Ред.), это подкорректирует и вопросы финансирования».

Член Нацсовета Олег Черныш акцентировал на том, что НОТУ отказывается от частот в тех населенных пунктах, где нет эфирной цифры. Он привел в пример Голованевский район Кировоградской области и Андрушевский район Житомирской области. Он напомнил, что «Зеонбуд» это признал, когда в декабре подал заявление Нацсовету на просчет частот для расширения покрытия первого мультиплекса в 41 населенном пункте. Остальные члены регулятора решили не развивать эту тему.

Местные филиалы НОТУ вещали в аналоговом эфире в своих регионах около 10 часов в сутки, остальное эфирное время было закреплено за частными региональными вещателями. В цифре телеканалы НОТУ должны обеспечить вещание 24 часа в сутки, совместная трансляция других вещателей запрещается.

Напомним, долг Национальной общественной телерадиокомпании Украины перед оператором аналоговых сетей (государственным Концерном РРТ) составляет примерно 100 млн гривен, из-за чего оператор 25 сентября 2018 года отключил «Перший». Областные телеканалы НОТУ при этом продолжали свое вещание. Сначала в НОТУ планировали самостоятельно выключать эфирный аналог в мае прошлого года, мотивируя это отсутствием средств на его оплату, но после огласки от этого решения на «Общественном» отказались.

Как писала «Телекритика» ранее, 1 сентября 2018 года Концерн РРТ выключил аналоговое вещание всех общенациональных телеканалов, кроме «Першого» и его областных филиалов, а также местных и региональных телеканалов, которые не имеют цифровых лицензий по всей территории Украины, за исключением Донбасса, границ с Крымом (отдельные районы Херсонской области) и Россией (отдельные районы Сумской, Харьковской и Черниговской областей). Сохранение вещания именно в таком составе регламентирует распоряжение Кабмина. Полное отключение «аналога», согласно этому распоряжению, запланировано на 1 мая этого года.

Перед отключением аналога Нацсовет принял ряд решений, которыми признал аналоговые лицензии в регионах утратившими силу и обязал телеканалы изъять эти частоты из своих лицензий в месячный срок. Среди общенациональных телеканалов первым вещателем, который подал заявление об изъятии из лицензии аналоговых частот, был канал «Прямой», 1 ноября Нацсовет удовлетворил его заявление. Спорные решения Нацсовета и распоряжения Кабмина по отключению аналога оспаривают в суде телеканалы группы «1+1 медиа». Из-за судебных процессов другие общенациональные телеканалы проигнорировали требование Нацсовета и не изымали частоты из аналоговых лицензий в регионах. При этом остаются в силе разрешения Украинского государственного центра радиочастот на эксплуатацию аналоговых передатчиков.

Фото: НОТУ