Кабмин не указ. Общественный вещатель избавился от аналоговых лицензий 15 областных каналов
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Кабмин не указ. Общественный вещатель избавился от аналоговых лицензий 15 областных каналов

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 52
Главная Новости Кабмин не указ. Общественный вещатель избавился от аналоговых лицензий 15 областных каналов

Национальная общественная телерадиокомпания Украины попросила аннулировать аналоговые лицензии областных каналов, несмотря на постановление Кабинета министров об обеспечении эфирного аналогового вещания для местных каналов до 1 мая.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 17 января удовлетворил заявление НОТУ об аннулировании 21 лицензии на региональное эфирное телевещание в аналоговом стандарте 15 филиалов компании. Решение было принято членами регулятора единогласно. Вопроса не было в повестке заседания, он был внесен в него с голоса по требованию Сергея Костинского. Голосование противоречит постановлению Кабмина, которое регламентирует сохранение эфирного аналогового вещания, в частности, для местных телеканалов НОТУ, до 1 мая.

Неделю назад – 10 января, регулятор согласовал отказ НОТУ от аналоговых частот по лицензии на эфирное аналоговое вещание телеканала «Перший» в 259 населенных пунктах. Лицензия телеканала при этом не была аннулирована. На этот раз принято решение об аннулировании лицензий местных филиалов НОТУ в следующих 15 регионах: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

При рассмотрении этого вопроса член Нацсовета Сергей Костинский предложил оставить аналоговое телевизионное вещание местных каналов общественного вещателя на тех территориях Сумской, Харьковской и Черниговской областей, которые граничат с Российской Федерацией (в т. ч. Чернигов и Сумы), а также – на Донбассе и в отдельных населенных пунктах Херсонской области вблизи с оккупированным Крымом.

По словам руководителя департамента по развитию сетей НОТУ Дмитрия Грузинского, региональные филиалы «имеют хорошее цифровое покрытие», также они доступны для просмотра в кабельных сетях. Кроме того, он сообщил, что за счет отключения аналоговых передатчиков становится возможным увеличение вещания во многоканальной сети и обеспечение аналоговым и цифровым вещанием территорий на границе с Российской Федерацией и с особым режимом вещания. Также он добавил, что в бюджете компании заложена оплата Концерну РРТ аналогового вещания на эти регионы только до 1 мая, когда планируется полное отключение эфирного аналога: «Более длительный срок мы не можем оплачивать аналог, потому что это будет нарушением бюджетного законодательства. Если будут изменения в постановление (Кабмина. – Ред.), это подкорректирует и вопросы финансирования».

Член Нацсовета Олег Черныш акцентировал на том, что НОТУ отказывается от частот в тех населенных пунктах, где нет эфирной цифры. Он привел в пример Голованевский район Кировоградской области и Андрушевский район Житомирской области. Он напомнил, что «Зеонбуд» это признал, когда в декабре подал заявление Нацсовету на просчет частот для расширения покрытия первого мультиплекса в 41 населенном пункте. Остальные члены регулятора решили не развивать эту тему.

Местные филиалы НОТУ вещали в аналоговом эфире в своих регионах около 10 часов в сутки, остальное эфирное время было закреплено за частными региональными вещателями. В цифре телеканалы НОТУ должны обеспечить вещание 24 часа в сутки, совместная трансляция других вещателей запрещается.

Напомним, долг Национальной общественной телерадиокомпании Украины перед оператором аналоговых сетей (государственным Концерном РРТ) составляет примерно 100 млн гривен, из-за чего оператор 25 сентября 2018 года отключил «Перший». Областные телеканалы НОТУ при этом продолжали свое вещание. Сначала в НОТУ планировали самостоятельно выключать эфирный аналог в мае прошлого года, мотивируя это отсутствием средств на его оплату, но после огласки от этого решения на «Общественном» отказались.

Как писала «Телекритика» ранее, 1 сентября 2018 года Концерн РРТ выключил аналоговое вещание всех общенациональных телеканалов, кроме «Першого» и его областных филиалов, а также местных и региональных телеканалов, которые не имеют цифровых лицензий по всей территории Украины, за исключением Донбасса, границ с Крымом (отдельные районы Херсонской области) и Россией (отдельные районы Сумской, Харьковской и Черниговской областей). Сохранение вещания именно в таком составе регламентирует распоряжение Кабмина. Полное отключение «аналога», согласно этому распоряжению, запланировано на 1 мая этого года.

Перед отключением аналога Нацсовет принял ряд решений, которыми признал аналоговые лицензии в регионах утратившими силу и обязал телеканалы изъять эти частоты из своих лицензий в месячный срок. Среди общенациональных телеканалов первым вещателем, который подал заявление об изъятии из лицензии аналоговых частот, был канал «Прямой»1 ноября Нацсовет удовлетворил его заявление. Спорные решения Нацсовета и распоряжения Кабмина по отключению аналога оспаривают в суде телеканалы группы «1+1 медиа». Из-за судебных процессов другие общенациональные телеканалы проигнорировали требование Нацсовета и не изымали частоты из аналоговых лицензий в регионах. При этом остаются в силе разрешения Украинского государственного центра радиочастот на эксплуатацию аналоговых передатчиков.

Фото: НОТУ

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Pay TV, регуляция, рекламный рынок

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