Юбилейный сезон «Голоса країни» выйдет 19 января

Во время съемок «Ночі суперхітів» ведущие концерта — Руслан Сеничкин и Людмила Барбир — объявили дату премьеры проекта. Так, телезрители канала «1+1» увидят первые выпуски «Голосу країни-10» 19 января. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Также стали известны имена первых звездных тренеров юбилейного десятого сезона «Голос країни». Ими стали певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, и международный артист Dan Balan, прошлогодний тренер-победитель.

Имена других тренеров пока держат в секрете.

Напомним, «Телекритика» побывала на концерте «Ночі суперхітів» и подготовила фотоотчет.

Фото: «1+1»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!