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Юбилейный сезон «Голоса країни» выйдет 19 января

от Telekritika
От Telekritika 442
Главная Новости Юбилейный сезон «Голоса країни» выйдет 19 января

Вскоре начнутся съемки слепых прослушиваний.

Во время съемок «Ночі суперхітів» ведущие концерта — Руслан Сеничкин и Людмила Барбир — объявили дату премьеры проекта. Так, телезрители канала «1+1» увидят первые выпуски «Голосу країни-10» 19 января. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Также стали известны имена первых звездных тренеров юбилейного десятого сезона «Голос країни». Ими стали певица Тина Кароль, которая побеждала в вокальном проекте четыре раза, и международный артист Dan Balan, прошлогодний тренер-победитель.

Имена других тренеров пока держат в секрете.

Напомним, «Телекритика» побывала на концерте «Ночі суперхітів» и подготовила фотоотчет.

Фото: «1+1»

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