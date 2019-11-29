Йоргену Фенеку не предоставят иммунитет в деле об убийстве журналистки

Правительство Мальты не предоставит иммунитет бизнесмену Йоргену Фенеку, задержанному в связи с убийством журналистки Дафны Каруаны Галиции. Об этом утром 29 ноября, заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат после кризисного заседания правительства. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Задержанный на прошлой неделе местный бизнесмен Йорген Фенек предложил предоставить по делу об убийстве журналистки показания об екс-главе администрации Ките Шембри, о бывшем министре туризма Конраде Мицци, а также о министре экономики Крисе Кардоне и о других лицах из окружения премьера.

Фенек намеревался заключить сделку со следствием и обратился с соответствующим ходатайством. При этом адвокаты Фенека отмечали, что премьер Мускат не должен участвовать в принятии решения о предоставлении бизнесмену иммунитета, поскольку «он является лицом, которое может быть заинтересовано в отклонении ходатайства».

Как информирует агентство со ссылкой на источники, Фенек назвал Шембри организатором убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции. После этого правительство созвало срочное совещание. Как сообщают СМИ, Кит Шембри и Джозеф Мускат являются друзьями.

Напомним, 26 ноября Кит Шембри и Конрад Мицци сложили свои полномочия. Известно, что Шембри был вызван для допроса полицией после того, как на него указал главный подозреваемый по делу — бизнесмен Йорген Фенек. Фенек в свою очередь просил у следователей иммунитет в обмен на предоставленную информацию. В результате его освободили под залог 21 ноября.

Фото: Pixabay

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