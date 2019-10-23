Эксклюзив о взятках в «Слуге народа» достанется программе «Право на владу»

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия анонсировал, что 24 октября свидетель по делу о взятке нардепам по $30 тысяч публично расскажет о предложении неправомерной выгоды в эфире программы «Право на владу» на «1+1». Об этом он сообщил на брифинге.

По словам главы фракции, человек, который 24 октября будет в эфире программы, был свидетелем предложения взятки: «Завтра на «1+1» меня пригласили на «Право на владу» и я туда приведу одного свидетеля, который на сцене прямо даст показания об этих $30 тысячах. (…) Сначала мы услышали сигналы… Ко мне подошел один депутат и говорит: «Мне здесь какие-то люди предлагают $25 тысяч за то, что я выйду, или там воздержусь от голосования». Мы это зафиксировали. Потом ко мне подошел еще один человек и говорит: «А мне $30 тысяч предлагают». Я говорю: «Давайте мы все эти сигналы передадим в правоохранительные органы». Но сейчас произошел такой резонанс и правоохранительные органы должны реагировать на публичные заявления и я предложил показать всей стране, кто это и как это».

Давид Арахамия заверил, что у них нет прямых доказательств передачи средств. Глава фракции «Слуга народа» верит, что его однопартийцы взяток не брали. Он добавил, что 23 октября вместе с нардепом Александром Дубинским пройдут в прямом эфире полиграф, а затем и все нардепы, причастные к делу, пройдут проверку на детекторе лжи.

Отметим, 23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного получения взятки по $30 тыс. 11-ю нардепами, которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики. Основанием для возбуждения уголовного производства стала информация «Украинской правды» относительно электронных площадок-посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.

18 октября нардепы на заседании комитета налоговой политики проголосовали «против» вынесения на рассмотрение Рады доработанного законопроекта, который ликвидирует «схему» с посредниками. Результаты голосования комитета стали причиной конфликта в президентской фракции «Слуга народа».

В начале октября президент Владимир Зеленский заявил, что в Раде оппоненты шантажируют «слуг народа» по поводу голосования за определенные решения. 23 октября Зеленский сообщил, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов должны пройти проверку на детекторе лжи в связи со скандалом о возможным получением взяток.

Фото: «1+1»

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