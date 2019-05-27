🔥 Экс-команда «НВ Бизнес» запустила новое деловое интернет-издание

Новое издание работает на домене thepage.com.ua. Главный редактор сайта – Андрей Юхименко, его заместитель – Олег Гавриш. Об этом Андрей Юхименко сообщил на своей Facebook-странице. Собственниками и инвесторами проекта является его журналисты.

«Будем работать 7 дней в неделю. Будут новости, заметки, статьи, интервью, репортажи, видео», – написал Андрей Юхименко.

Редактором раздела Style стала Яна Панюшкина, которая раньше работала в «Коммерсантъ», Vogue, Forbes и др. Репортажи и статьи на «социально важные и злободневные темы» будет писать Мария Цуканова, бывший шеф-редактор Vogue и «Коммерсантъ Weekend». Выпускающий редактор – Евгений Черновалов, обозреватель – Ольга Шульга, редактор отдела «Эксперты» – Оксана Ришко.

Отметим, что Андрей Юхименко до 2014 года был первым заместителем и руководителем «Делового блока» газеты «Коммерсантъ-Украина». Заместитель главного редактора Олег Гавриш работал специальным корреспондентом этой газеты, а до этого – в газете «Ведомости». Андрей Юхименко и Олег Гавриш создают экономические телевизионного еженедельники «Перша шпальта» и «Перший на селі» для общественного канала «UA:Первый».

Сайт The Page пока двуязычный – материалы дублируются на украинском и русском языках. В планах – запуск англоязычной версии. «Англоязычная версия будет содержать перевод лучших статей сайта. В наших планах также запуск англоязычной страницы в Twitter», – объясняет Андрей Юхименко в комментарии «Телекритике».

Также главный редактор издания рассказал о финансовой стороне вопроса. «Владельцами и инвесторами сайта выступаем мы сами. Средства инвестируем как авторы программ «Перша шпальта» и «Перший на селі». Это прибыльные программы. Спонсорами «Першої шпальти» выступают «Лекхим» (владелец и председатель правления группы фармкомпаний – Валерий Печаев. – Ред.) и «Авангард» (председатель совета директоров которого – аграрий Олег Бахматюк. – Ред.) – мы размещаем их рекламные ролики в программах . Запуск сайта The Page является логическим продолжением этих программ. Надеемся за год выйти «в ноль», стать прибыльными. Планируем зарабатывать на нативной рекламе – размещать статьи с соответствующей пометкой, написанные в редакционных стандартах издания», – разъяснил «Телекритике» Андрей Юхименко.

Издание зарегистрировано как СМИ в Министерстве юстиции. Юридическим лицом выступает ООО «Информационное агентство «Зе пейдж медиа»», директором которого, по данным госреестра, значится Анна Федоченко, среди владельцев фигурирует 9 журналистов. В уставном фонде издания указано 200 гривен. У Олега Гавриша наибольшая доля – 75%, у Андрея Юхименко, Марии Цукановой, Яны Панюшкиной и Анны Федосенко – по 5%, по 1% – у Натальи Штуки, Евгения Черновалова, Ольги Шульги и Оксаны Кудас.

Напомним, в декабре 2018-го стало известно, что уволилась вся редакция «НВ Бизнес». Владелец издания, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала опроверг распространенную в интернете информацию, что он якобы лично уволил журналистов «НВ Бизнес» из-за «джинси». Он также назвал фейковой новостью «открытое письмо» журналистов против «джинсы». В январе деловое подразделение НВ возглавил бывший главный редактор портала Liga.net Олег Иванцов, который ушел из издания в декабре.

Фото: НОТУ