🕵️‍♂️Экс-глава Администрации президента не собирается идти на допрос в ГПУ
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🕵️‍♂️Экс-глава Администрации президента не собирается идти на допрос в ГПУ

от Telekritika
От Telekritika 25
Главная Интернет 🕵️‍♂️Экс-глава Администрации президента не собирается идти на допрос в ГПУ

Борис Ложкин не явится в Генеральную прокуратуру, сообщила пресс-секретарь бизнесмена Мария Попова на своей странице в Facebook 23 апреля. Ранее ему пришла повестка о вызове на допрос.

Появление имени Ложкина в материалах расследований ГПУ и публичное объявление о подозрении, как считают адвокаты экс-главы АП, были задуманы для привлечения внимания СМИ и «как поводы для медийных скандалов» и «решения политических задач».

«Все юридически значимые действия в этом деле заменены интервью и пресс-конференциями, а анонсированные в медиа вызовы, повестки и прочие документы нашему клиенту направлены или вручены не были, – комментируют вызов адвокаты. – В цивилизованной юридической практике публикация повесток в интернете, как и «уведомления о подозрении», невозможна. Закон не предусматривает вызов посредством публикации на сайте ГПУ».

За последние несколько недель адвокаты Бориса Ложкина подали в ГПУ более 10 адвокатских запросов и ходатайств о статусе их клиента в деле, а также обо всех вызовах его в ГПУ для участия в процессуальных действиях.

«Следователи ГПУ располагали всеми возможностями для прямого общения как с нами, так и с клиентом. Однако все наши обращения были проигнорированы, ответов, хоть как-то проясняющих ситуацию, мы так и не получили», – отмечают адвокаты в своем сообщении.

Напомним, Борис Ложкин был главой Администрации президента Украины с 10 июня 2014 года по 29 августа 2016 года.

«Телекритика» побывала в штабе Петра Порошенко в день второго тура и рассказала, кто поддерживал кандидата в ночь выборов.

Фото: УНИАН

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