Ярослав Пахольчук рассказал, почему приобрел 15% доли в Atlas Weekend 

Исполнительный директор 1+1 media и руководитель направления платного телевидения группы Ярослав Пахольчук объяснил, для чего приобрел долю в музыкальном фестивале Atlas Weekend. Он уверяет, что в этом году фестиваль впервые стал прибыльным. Об этом Пахольчук сообщил в интервью liga.net.

Ярослав Пахольчук три года назад вместе с партнерами предоставлял фестивалю услуги кейтеринга. В конце прошлого года Ярослав купил 15% ООО «Атлас Вікенд». «У меня уже 15-летний багаж опыта: я выступаю и партнером, и менеджером, и инвестором в разных компаниях и проектах. Сейчас период становления, когда хочется иметь отношение к тем проектам, которые тебя эмоционально вдохновляют. В Atlas Weekend я вижу потенциал для фестиваля стать визиткой Украины, Киева. Я вообще человек достаточно драйвовый. Люблю потусить, погулять – одним словом, нонстопер. Несколько раз в год я езжу в другие страны погулять на западных фестивалях. Фестивальная культура в Украине – ее ведь, по сути, нет, она только формируется. Был “Казантип”, потом появилась определенная ниша, и Atlas Weekend ее занимает», – рассказал Ярослав Пахольчук.

Фестиваль в этом году стал бизнесом. «Хоть моей креативной функции в проекте мало, но я помогаю организовать это как прибыльный бизнес. И за этот год мы с этой функцией справились. (…) У нас теперь есть бизнес-план на 5 лет. В 2019 году (первый год) мы его перевыполнили. Потенциал значительно больший, чем то, что мы указывали в бизнес-плане», – добавил он.

Основателем фестиваля является Дмитрий Сидоренко, он же владелец 75% компании, остальные 10% – у Андрея Маркевича.

Издание liga.net также отмечает, что Ярослав Пахольчук владеет заведениями быстрого питания Dinners.

Напомним, музыкальный фестиваль Atlas Weekend прошел в Киеве в июле. Его посетило 500 000 человек. Оборот фестиваля составляет $10 миллионов.

Фото: Александра Йорк