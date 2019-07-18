Які політичні партії стали фаворитами телеканалів та інтернет-сайтів під час виборів

Телеканали «Інтер», «112 Україна», NewsOne підтримували «Опозиційну платформу – За життя». «Прямий» та «5 канал» – «Європейську солідарність», «1+1» – «Слугу народу». «Україна» – «Радикальну партію», «Європейську солідарність» та «Опозиційний блок». ICTV та СТБ також підтримували пул партій, зокрема насамперед «Голос», а також «Батьківщину», «Слугу народу», «Опозиційний блок». Єдиний канал, де не було джинси в новинах, – сусупільний «UA:Перший». Онлайн-медіа інтенсивніше висвітлювали виборчу кампанію, проте ті, хто здійснював моніторинг, зафіксували велику кількість матеріалів з ознаками замовності на користь різних партій.

Про це йдеться у проміжному звіті за результатами профінансованого Радою Європи моніторингу висвітлення в медіа парламентської виборчої кампанії (період медіамоніторингу – 22 червня –12 липня 2019 року). В моніторинг потрапили провідні українські телеканали та інтернет-сайти.

Порівняно з президентською кампанією «UA:Перший» дещо більше висвітлював теми політики загалом. Але про політичні партії, які беруть участь у виборчому процесі, інформації подавалось небагато, і це висвітлення було здебільшого нейтральним. Зовсім не фігурували в новинах цього телеканалу такі політичні сили, як «Українська стратегія», «Громадянська позиція», «Радикальна партія». На першому місці за висвітленням – «Опозиційний блок» та «Опозиційна платформа – За життя» (в основному повідомлення «UA:Першого» були нейтральними, однак в цей же час це були єдині політичні сили, які згадувались у негативній тональності).

У новинах телеканалу «Україна» найбільше висвітлення отримала «Радикальна партія» Олега Ляшка, причому лише в нейтральній або позитивній тональності. На другому місці за висвітленням на цьому телеканалі – «Європейська стратегія», здебільшого в нейтральній тональності, хоча також є позитивна й негативна. На третьому – «Опозиційний блок», на четвертому – «Слуга народу». Інші політичні сили згадувалися дуже мало, здебільшого лише в контексті оприлюднення рейтингів.

У новинах телеканалу ICTV найбільше висвітлення в позитивній тональності отримали три партії: «Батьківщина», «Голос» та «Опозиційний блок». Трохи менше – інша трійка партій: «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Радикальна партія Олега Ляшка». Жодна політична сила, яка згадувалася в новинах упродовж моніторингового періоду, не отримала негативного висвітлення.

У новинах телеканалу СТБ отримав найбільше висвітлення (дещо в іншому порядку) той самий перелік партій, що й на каналі ICTV. Так, на першому місці за висвітленням – партія «Голос» із домінуючою позитивною тональністю. На другому місці з невеликим відривом – «Батьківщина», на третьому – «Слуга народу». Далі йдуть «Українська стратегія», «Опозиційний блок», «Європейська солідарність», Радикальна партія Олега Ляшка. Інші політичні сили або не представлені взагалі, або отримують зовсім незначне висвітлення. Більшість сюжетів про згадані політичні сили містять ознаки замовності (джинси). Наприклад, компліментарний сюжет у випуску від 24 червня про першу десятку «Опозиційного блоку», або компліментарний сюжет у випуску від 25 червня про партію «Голос».

Три партії мали найбільше висвітлення на телеканалі «1+1»: «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська стратегія» та «Слуга народу». Проте є відмінності у представленні цих партій. Так «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська стратегія» отримали здебільшого негативне і нейтральне висвітлення, тоді як «Слуга народу» – позитивне та нейтральне.

У новинах телеканалу «Інтер» найбільше позитивне висвітлення отримала «Опозиційна платформа – За життя», а також її основні спікери Юрій Бойко, Наталія Королевська та Віктор Медведчук. У сюжетах часто критикували владу та реформи, також був відсутній баланс. Найчастіше з’являвся у таких новинах Юрій Бойко – майже у кожному випуску новин. Показовим також є сюжет (у випуску від 9 липня) за участі Наталії Королевської, де вона їздить на комбайні та виступає проти продажу землі. Окремо варто відзначити сюжети за участі Віктора Медведчука про пропагандистський маніпулятивний фільм Олівера Стоуна «Нерозказана історія України». У період з 1 до 9 липня таких сюжетів загалом вийшло 6.

Телеканал «Прямий» у своїх новинах приділив увагу тільки чотирьом політичним силам. Найбільше часу отримала партія «Європейська солідарність» (висвітлення тільки в позитивній або нейтральній тональності). На другому місці з великим відривом «Радикальна партія» Олега Ляшка (також у позитивній та нейтральній тональності). На третьому – «Опозиційна платформа – За життя» (уже в негативній або нейтральній тональності).

Палітра представлення політичних партій в новинах на «5 каналі» більш різноманітна, ніж на «Прямому». Але й тут найбільше уваги отримує «Європейська солідарність», про яку йдеться здебільшого в нейтральній тональності, хоча є й позитивна тональність, і навіть негативна. На другому місці за висвітленням тут – «Опозиційна платформа – За життя», тільки вже в негативній та нейтральній тональності (зазвичай у негативній тональності найчастіше згадують Віктора Медведчука). Про інші політичні сили згадували у нейтральній тональності, зокрема «Батьківщину», «Голос», «Рух нових сил», «Слугу народу», «Радикальну партію», «Свободу» та ін.

Беззаперечним лідером висвітлення у новинах NewsOne в позитивній тональності є «Опозиційна платформа – За життя». Практично у кожному випуску новин висвітлення подій відбувається з точки зору та зі згадуванням цієї політичної сили, а інформаційні приводи формуються з урахуванням висвітлення діяльності партії та осіб, що її представляють. Такого підходу до новин не має жоден інший телеканал. Велика кількість новин про Віктора Медведчука, а також про його дружину (наприклад, сюжет у випуску від 6 липня про показ нової колекції Dolce & Gabbana: матеріал побудовано довкола сукні з цієї колекції, в яку була одягнена Оксана Марченко). Інші політичні сили представлені дуже мало, а деякі (зокрема «Опозиційний блок» та «Європейська солідарність») ще й у негативній тональності

«112 Україна» має свою особливість у висвітленні виборчої кампанії. Упродовж моніторингового періоду в новинах вибори висвітлювалися вкрай мало. Натомість основний масив сюжетів, які стосуються політичної тематики, виборів та кандидатів безпосередньо транслюються поза випусками новин. Зазвичай вони виходять в ефір у межах блоків, що мають назву «Важливо», «Ексклюзив» та «Епізод 112», які йдуть перед початком або після випусків новин. У межах цих блоків абсолютна перевага у висвітленні надається діяльності Віктора Медведчука.

Лідером висвітлення у новинах сайту «Обозреватель» у перший моніторинговий період була партія «Європейська солідарність» із переважанням позитивної тональності. На другому місці – «Голос» – також із переважанням позитивної тональності. А ось партію «Слуга народу», яка посіла третє місце, висвітлювали майже однаково в негативній та позитивній тональності, а також нейтрально. Таке саме позитивне/негативне/нейтральне (майже порівну) висвітлення отримала «Опозиційна платформа – За життя». Часто новини про політичні сили містили ознаки замовності (джинси).

Сайт «Сегодня» активно висвітлював діяльність широкого спектру політичних партій, і зазвичай у позитивній та нейтральній тональності. Хоча найбільше уваги було приділено «Радикальній партії» Олега Ляшка, як і на телеканалі «Україна». На другому місці – «Слуга народу», на третьому — «Опозиційний блок», на четвертому – «Європейська солідарність».

«Страна.ua» найбільше (з великим відривом від інших партій) висвітлювала діяльність партії «Слуга народу» і здебільшого в нейтральній тональності. На другому місці за висвітленням на цьому сайті – «Європейська солідарність», але вона представлена часто в негативній тональності. Сайт продовжує тренд президентської виборчої кампанії – негативно пише про Петра Порошенка. На третьому місці – «Опозиційна платформа – За життя», яка висвітлювалася нейтрально та позитивно. Всі інші політичні сили представлені дуже мало. «Страна.ua» практикує зміну заголовків до декількох разів на день. Нові часто перегукуються з наративами кремлівської пропаганди.

Найбільше висвітлення на сайті Hromadske.ua отримала «Опозиційна платформа – За життя». Представлення цієї політичної сили було здебільшого в нейтральній тональності, але також частина матеріалів була негативної тональності. На другому місці за висвітленням – «Слуга народу» (здебільшого нейтральна тональність, але є й негативна), на третьому – «Голос» (нейтральна та позитивна тональність).

«Українська правда» висвітлювала широкий спектр політичних сил, і здебільшого в нейтральній тональності. У першу трійку партій за висвітленням на цьому сайті потрапили: «Європейська солідарність», «Слуга народу» та «Опозиційна платформа – За життя». Трішки менше – партія «Голос» (четверте місце). «Українська правда» висвітлює вибори збалансовано та об’єктивно. Але зафіксовано низку матеріалів, новинна цінність яких викликає сумнів. Зазвичай це новини, які зроблено на базі інтерв’ю різних політиків телеканалам чи інформаційним агенціям або лише на основі повідомлень прес-служб партій. Наприклад, новина від 5 липня «Вакарчук готовий «бити по руках» нардепів Зеленського», в якій викладено загальні й популістські фрази.

Сайт «Новое время» висвітлював широкий спектр політичних сил. Але на першому місці за висвітленням – «Європейська солідарність». На другому місці – «Голос», на третьому – «Слуга народу». Ці партії представлено в різній тональності: і нейтральній, і позитивній, і негативній. Так само значне висвітлення отримав і президент Володимир Зеленський (тональність здебільшого позитивна та нейтральна).

Сайт «Корреспондент» найбільше висвітлював партію «Слуга народу» – в нейтральній тональності. На другому місці – «Європейська солідарність», але тут уже присутня негативна тональність. На третьому – «Опозиційна платформа – За життя» (більшою мірою нейтрально). На четвертому місці – «Рух нових сил» та «Голос», вони мали майже однакове і нейтральне висвітлення.

Інтернет-видання «Гордон» висвітлює різні політичні сили. На першому місці за висвітленням – партія «Слуга народу» (більшою мірою висвітлення нейтральне, хоча є матеріали з позитивною та негативною тональністю). На другому місці – «Опозиційна платформа – За життя» (висвітлення майже порівну нейтральне/позитивне/негативне). На третьому – «Опозиційний блок» (висвітлення більшою мірою позитивне та нейтральне). На четвертому – «Сила і честь». Цю партію сайт висвітлює лише в позитивній чи нейтральній тональності, публікуються блоги представників цієї партії, а їхні заголовки виносяться в стрічку новин.

В огляді не фігурує портал Liga.net.

Моніторинг висвітлення в медіа парламентської передвиборчої кампанії в Україні провела Коаліція громадських організацій, в яку входять Комісія з журналістської етики, «Платформа прав людини», Український інститут медіа та комунікації та StopFake. За період моніторингу було виявлено 93 можливих порушення Кодексу етики українського журналіста серед медіа, щодо яких здійснювався моніторинг.

Моніторинг проводився за підтримки двох проектів Ради Європи: «Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності виборчої практики в Україні» та «Зміцнення свободи медіа, доступу до інформації та посилення системи Суспільного мовлення в Україні», що імплементуються у рамках Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021рр.

Нагадаємо, за даними моніторингу «Інституту масової інформації» парламентська кампанія випередила президентську за кількістю джинси.

Фото: pixabay