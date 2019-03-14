⚡⚡ Известна предварительная причина смерти работника Администрации президента

Сегодня в Шевченковском районе Киева неподалеку от церкви обнаружили тело сотрудника информационного департамента Администрации президента Александра Бухтатого. Спикер Нацполиции Ярослав Тракало заявил, что предварительный осмотр не выявил явных признаков насильственной смерти на теле потерпевшего.

По последним данным 45-летний Александр Бухтатый, который работал главным консультантом Главного департамента информационной политики Администрации президента, был ограблен. «У него украли телефон и банковскую карточку. На теле нет явных признаков насилия. Только кровь из носа», – сообщает «Украинская правда». Также появилась информацию о том, что у потерпевшего был перелом костей носа.



Известно, что правоохранители уже задержали подозреваемых в совершении этого преступления, а тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительной причиной смерти называют болезнь сердца. «По результатам вскрытия, предварительной причиной смерти мужчины является хроническая ишемическая болезнь сердца. Кроме того, у него обнаружили перелом костей носа», - сказала Оксана Блищик, представитель полиции. Она также уточнила, что телефон Александра нашли у одного из подозреваемых.

По факту смерти следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - естественная смерть и по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия. «Украинская правда» также уточняет, что правоохранители также проверят возможное применение в отношении Бухтатого клофелина, или любого другого вещества.