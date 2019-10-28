Издание The Daily Telegraph выставили на продажу

Владельцы изданий Daily Telegraph и Sunday Telegraph братья-миллиардеры Барклай выставили на продажу свои СМИ, так как занялись переоценкой своих активов. Барклай владели газетной группой с 2004 года. Об этом сообщает Guardian.

Источники Guardian заявляют, что продажа The Daily Telegraph обсуждалась братьями несколько месяцев, но пока конкретных предложений не поступало. Причиной продажи может быть то, что тираж Telegraph в последние годы резко сократился, а выручка упала до £900 000.

В качестве потенциальных покупателей изданий были указаны разные имена, в том числе — CEO Amazon Джефф Безос, Daily Mail, General Trust, а также владелец газет Evening Standard и The Independent.

Также в этом месяце Reuters писал, что Дэвид и Фредерик Барклай намекали на продажу другого своего актива –одного из самых престижных отелей мира The Ritz London за 1 млрд долларов (780,03 млн фунтов).

Во владении братьев также журнал Spectator, футбольная компания Littlewoods и компания по доставке Yodel.

Представители братьев Барклай отказались комментировать подробности о Telegraph.

Напомним, ранее Vice Media купила медиакомпанию Refinery29, ориентированную на женщин.

Фото: Unsplash

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