Издание об урбанистике Na chasi осталось без редакции

Свои полномочия Александр Мельник сложил 31 января, проработав в издании почти два года, с начала 2017-го, передает ain.ua. В посте не указаны причины такого решения, а также не раскрыта дальнейшая судьбы издания.

Це — люди, які робили для вас Na chasi у 2018-му, і це — наш заключний робочий тиждень. Вже з 1 лютого цим буде... Опубліковано Олександром Мельником Понеділок, 28 січня 2019 р.

Издателем и CEO выступает основатель веб-студии Deco.agency Алексей Федоров, который в комментарии ain.ua сообщил, что «команда не справилась с поставленными задачами», на сайте остался один человек. Анонимный источник ain.ua сообщает, что проекту не удалось наладить монетизацию и сотрудничество с рекламодателями.

Сайт Na chasi стартовал в апреле 2017 года. Издание пишет о бизнесе и креативных индустриях, технологиях и урбанистике. На сайте опубликовано свыше 5000 материалов. По данным SimilarWeb, в декабре 2018 года сайт набрал около 90 тыс. уникальных визитов. Ресурс дублировал материалы латиницей. В августе 2018 года Na Chasi получило гранты от правительства Швеции и организации Internews. Сумма гранта составила 3500 фунтов стерлингов – на эти деньги редакция Na Chasi создала спецпроект о 12 ключевых достижениях Украины за годы независимости.

Фото: скриншот Na chasi