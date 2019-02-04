Издание об урбанистике Na chasi осталось без редакции
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Издание об урбанистике Na chasi осталось без редакции

от Telekritika
От Telekritika 22
Главная Новости Издание об урбанистике Na chasi осталось без редакции

28 января главный редактор издания Na Chasi Александр Мельник написал на своей Facebook-странице, что он и команда журналистов покидают проект.

Свои полномочия Александр Мельник сложил 31 января, проработав в издании почти два года, с начала 2017-го, передает ain.ua. В посте не указаны причины такого решения, а также не раскрыта дальнейшая судьбы издания.

Це — люди, які робили для вас Na chasi у 2018-му, і це — наш заключний робочий тиждень. Вже з 1 лютого цим буде...

Опубліковано Олександром Мельником Понеділок, 28 січня 2019 р.

Издателем и CEO выступает основатель веб-студии Deco.agency Алексей Федоров, который в комментарии ain.ua сообщил, что «команда не справилась с поставленными задачами», на сайте остался один человек. Анонимный источник ain.ua сообщает, что проекту не удалось наладить монетизацию и сотрудничество с рекламодателями.

Сайт Na chasi стартовал в апреле 2017 года. Издание пишет о бизнесе и креативных индустриях, технологиях и урбанистике. На сайте опубликовано свыше 5000 материалов. По данным SimilarWeb, в декабре 2018 года сайт набрал около 90 тыс. уникальных визитов. Ресурс дублировал материалы латиницей. В августе 2018 года Na Chasi получило гранты от правительства Швеции и организации Internews. Сумма гранта составила 3500 фунтов стерлингов – на эти деньги редакция Na Chasi создала спецпроект о 12 ключевых достижениях Украины за годы независимости.

Фото: скриншот Na chasi 

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