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С «Радио НВ» уволилась программный директор

от Telekritika
От Telekritika 681
Главная Новости С «Радио НВ» уволилась программный директор

Ирина Синченко ушла с должности программного директора «Радио НВ».

Программный директор «Радио НВ» Ирина Синченко приняла решение оставить свою должность. Об этом она сообщила в Facebook.

По словам Ирины Синченко, «Радио НВ» стало шестой радиостанцией, над созданием которой ей пришлось поработать. «И здесь есть чем гордиться, потому что радио вышло качественным – здесь работают крутые журналисты и авторы, радио звучит нереально красивым брендовым голосом (как по мне, одним из лучших в Украине), эксклюзивной характерной музыкой от украинского композитора», — написала она в соцсети.

ДОПОЛНЕНО: «Телекритика» расспросила Ирину о причинах увольнения и ее планах.

«Ушла, потому что здесь сделала все, что могла. Задача была перезапустить радио после радио «Эра», разработать новую сетку вещания, клоки, собрать команду людей. Все это сделано. Очередной новый сезон подготовлен, 2 сентября он запустился . Две волны рейтинги у «Радио НВ» стабильно растут, пришло время двигаться дальше. Ставить себе новые задачи», — прокомментировала она.

Ирина Синченко пока не сообщает, где будет работать дальше. Также она сообщила, что не знает, кто займет ее место. «Телекритика» обратилась с этим вопросом к главному редактору «Радио НВ» Валерию Калнышу и ждет комментарий.

Напомним, «Телекритика» писала о том, что место Татьяны Пушновой в StarLightMedia займет Евгения Зуева.

Фото: Радио НВ

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