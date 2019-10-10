Из ekonomika+ ушла шеф-редактор

7 октября 2019 года шеф-редактор ekonomika+ Дария Исакова покинула свой пост. Об этом она написала в Facebook.

«В понедельник я покинула ekonomika+, где целых два (!!!) месяца проработала на позиции шеф-редактора. “Вот же тебя штормит”, – прокомментировал на прошлой неделе мой друг, собственник крупной компании из fashion-индустрии, когда я поделилась с ним своим планом уйти из найма и с понедельника начать новую жизнь», – написала Дария.

Причиной ухода Исакова называет сомнительность выбранного ею пути для построения дальнейшей карьеры: «…cтроя карьеру журналиста, редактора, затем издателя, я четко понимала, чего хочу и куда иду, и каждое утро просыпалась с осознанием правильности выбранного пути… И вот меня перемкнуло: а туда ли я иду, а с теми ли людьми, а этого ли я хочу, а где вообще мое место во всей этой системе координат? В общем, цитируя классика, начало “штормить”. Очень символично, что дикое желание сказать“Стоп!” возникло у меня именно в ekonomika+».

Также журналистка заявила, что более не видит смысла работать в данной компании: «…когда-то, сильно много лет назад, именно в этой компании я начала свой путь в деловой журналистике, в штате редакции “Инвестгазеты”. Прошел цикл, круг замкнулся. Дальше по кругу – смысла нет».

И добавила, что «как менеджер, своего собственника, наверное, пока не нашла».

Напомним, что Дария Исакова была назначена на должность шеф-редактора ekonomika+ 7 августа 2019 года. Ранее Дария работала в изданиях «Инвестгазета», «Forbes Украина», Forbes Woman, а также основала проект Landlord.

Фото: Facebook

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