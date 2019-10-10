НовостиСМИ

Из ekonomika+ ушла шеф-редактор

от Telekritika
От Telekritika 746
Главная Новости Из ekonomika+ ушла шеф-редактор

Место вакантно.

7 октября 2019 года шеф-редактор ekonomika+ Дария Исакова покинула свой пост. Об этом она написала в Facebook.

«В понедельник я покинула ekonomika+, где целых два (!!!) месяца проработала на позиции шеф-редактора. “Вот же тебя штормит”, – прокомментировал на прошлой неделе мой друг, собственник крупной компании из fashion-индустрии, когда я поделилась с ним своим планом уйти из найма и с понедельника начать новую жизнь», – написала Дария.

Причиной ухода Исакова называет сомнительность выбранного ею пути для построения дальнейшей карьеры: «…cтроя карьеру журналиста, редактора, затем издателя, я четко понимала, чего хочу и куда иду, и каждое утро просыпалась с осознанием правильности выбранного пути… И вот меня перемкнуло: а туда ли я иду, а с теми ли людьми, а этого ли я хочу, а где вообще мое место во всей этой системе координат? В общем, цитируя классика, начало “штормить”. Очень символично, что дикое желание сказать“Стоп!” возникло у меня именно в ekonomika+».

Также журналистка заявила, что более не видит смысла работать в данной компании: «…когда-то, сильно много лет назад, именно в этой компании я начала свой путь в деловой журналистике, в штате редакции “Инвестгазеты”. Прошел цикл, круг замкнулся. Дальше по кругу – смысла нет».

И добавила, что «как менеджер, своего собственника, наверное, пока не нашла».

Напомним, что Дария Исакова была назначена на должность шеф-редактора ekonomika+ 7 августа 2019 года. Ранее Дария работала в изданиях «Инвестгазета», «Forbes Украина», Forbes Woman, а также основала проект Landlord.

Фото: Facebook

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

✈Шеф-редактора агентства Sputnik задержали в Вильнюсе

29.05.2019

МОН Украины будет сотрудничать с Google для улучшения...

07.10.2019

⛔ Казарин заменит Притулу во втором сезоне «Новых...

21.05.2019

В эпизоде «Черное зеркало: Брандашмыг» есть тайный отрывок

27.03.2019

На телеканале «UA:Культура» стартовал новый сезон

05.09.2019

Facebook представил новый мессенджер для Instagram

04.10.2019

⚡«Прямой ФМ», Radio JAZZ и «общественники»: Нацсовет раздал...

04.04.2019

HBO Asia представил сериал о массовом убийце

18.03.2019

? Google заплатит штраф в 1,5 млрд евро

20.03.2019

🇨🇳 Китайцы критикуют новую «Мулан» за исторические неточности

12.07.2019