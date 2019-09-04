ИТК обнародовал программу конференции «Телевидение как бизнес»

Конференция «Телевидение как бизнес», которая проходит в рамках третьего дня международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK, состоится 18 сентября 2019 года в отеле Hyatt Regency Kyiv. Об этом сообщает организатор мероприятия – «Индустриальный телевизионный комитет».

Десятый год подряд лидеры медиарынка и ведущие специалисты в рамках конференции «Телевидение как бизнес» публично обсуждают актуальные проблемы сферы, способы их решения, обмениваются опытом успешной реализации медиапроектов и спецификой менеджмента. Традиционно конференция будет открыта «Саммитом медиалидеров» при участии руководителей крупнейших медийных компаний Украины (состав участников «Саммита» будет объявлен дополнительно).

В рамках первой секции будет презентован The Nielsen Digital Consumer Survey, который реализовывается в рамках международного проекта компании и впервые охватил территорию Украины. Помимо этого, ведущие эксперты презентуют актуальные кейсы рекламного рынка и поделятся опытом их успешной реализации.

Вторая секция начнется с докладов на тему кодирования сигнала телеканалов на спутнике от Ярослава Пахольчука (исполнительного директора, члена правления группы 1+1 media, директора направления платного телевидения) и анализа трендов ТВ-рынка в 2019-м и прогнозов его развития в 2020-м от Андрея Партыки (генерального директора Ocean Media). Эти темы докладчики продолжат в качестве модераторов в двух последующих дискуссиях.

Ведущие топ-менеджеры рынка, селлеры и представители агентств обсудят ситуацию на ТВ-рынке, его развитие, тренды и определяющие факторы на 2020 год. К дискуссии при участии руководителей рекламных агентств и сейлз-хаусов присоединятся: Андрей Партыка (генеральный директор Ocean Media), Валерий Вареница (коммерческий директор сейлз-хауса «Плюсы»), Андрей Андрющенко (CEO IPG Mediabrands Ukraine, razom communications), Антон Зинченко (CEO Evident Media), Юлия Бучак (управляющий директор OMD Media Direction Ukraine), Александр Гороховский (CEO Dentsu Aegis Network Ukraine), Андрей Рыбкин (Media Shared Practices Director, Publicis Groupe Ukraine) и Дмитрий Дутчин (коммерческий директор Space Media).

Вторая панельная дискуссия этой секции будет посвящена актуальным проблемам, успехам и тенденциям дистрибуции/PAY TV в Украине. Секция пройдет при участии: Ярослава Пахольчука (исполнительного директора, члена правления группы «1+1 медиа», директора направления платного телевидения), Федора Гречанинова (директора по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина»), Антона Дзюбенко (генерального директора «Воля»), Юлии Трибушной (директора дивизиона Digital и PayTV StarLightMedia), Николая Фаенгольда (коммерческого директора дивизиона Digital и PayTV StarLightMedia).

Ознакомится с деталями программы и докладчиками можно на сайте конференции. В рамках подготовки к мероприятию возможны изменения и дополнения к программе, информация о чем будет распространена заблаговременно.

Напомним, 29 августа стало известно об уходе директора по ТВ-измерению Nielsen Софоклеса Маркидеса. Как писала «Телекритика», замена будет представлена на конференции «Телевидение как бизнес».

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