⚡ Ирина Рубис стала советником Царева в StarLightMedia
НовостиТВ

⚡ Ирина Рубис стала советником Царева в StarLightMedia

от Telekritika
От Telekritika 78
Главная Новости ⚡ Ирина Рубис стала советником Царева в StarLightMedia

С 11 марта экс-владелец и СЕО бизнес/медиа бюро ekonomika+ работает на должности советника СЕО StarLightMedia Михаила Царева.

На данной позиции Ирина «будет усиливать позиции компании во внедрении концепции устойчивого развития, репутационном и инновационном менеджменте, shared values-партнерстве».

Как прокомментировала Ирина Рубис MMR, она будет заниматся «внутренними инновациями» и социальной ответственностью. «У меня есть экспертиза в каждом из направлений, которую я надеюсь в полной мере применить в звонком и амбициозном проекте „Трансформация“, который реализует StarLightMedia под руководством Михаила Царева», — кратко объясняет Ирина Рубис. 

Напомним, Ирина Рубис до февраля 2019 года была СЕО и владельцем бизнес/медиа бюро Ekonomika+ (delo.ua, womo.ua, mmr.ua). До management buy out «Экономики» в 2014 году работала генеральным директором и главным редактором Ekonomika Communication Hub (входила в состав EastOne LLC) в Украине.

Фото: Facebook-страница Ирины Рубис

Вас так же может заинтересовать

На Скрыпина официально завели дело за мошенничество

25.04.2016

Ушел из жизни британский физик Стивен Хокинг

14.03.2018

Уиллем Дефо: моя жизнь – работа в кино...

08.02.2018

Разработчики Telegram создают собственную блокчейн-платформу

16.10.2018

Телеканал TVi удивил своими промороликами в «бета-версии»

02.11.2018

🙍🏼Вашу Лесю и тут, и там показывают: «Новый»...

21.03.2019

«Долбаный жужжащий “Дюнкерк”»: член киноакадемии раскритиковал номинантов на...

28.02.2018

Для фанатов «Школы» в августе выпустят книгу о...

20.06.2018

Один из крупнейших немецких продакшенов снимает шоу про...

20.03.2018

Фильм «Горная женщина: на войне» получил приз в...

10.10.2018
FacebookTwitter
0