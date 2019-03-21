⚡ Ирина Рубис стала советником Царева в StarLightMedia

На данной позиции Ирина «будет усиливать позиции компании во внедрении концепции устойчивого развития, репутационном и инновационном менеджменте, shared values-партнерстве».

Как прокомментировала Ирина Рубис MMR, она будет заниматся «внутренними инновациями» и социальной ответственностью. «У меня есть экспертиза в каждом из направлений, которую я надеюсь в полной мере применить в звонком и амбициозном проекте „Трансформация“, который реализует StarLightMedia под руководством Михаила Царева», — кратко объясняет Ирина Рубис.

Напомним, Ирина Рубис до февраля 2019 года была СЕО и владельцем бизнес/медиа бюро Ekonomika+ (delo.ua, womo.ua, mmr.ua). До management buy out «Экономики» в 2014 году работала генеральным директором и главным редактором Ekonomika Communication Hub (входила в состав EastOne LLC) в Украине.

Фото: Facebook-страница Ирины Рубис