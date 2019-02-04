💰 Ирина Рубис нашла инвестора для ekonomika+

Спустя 4 года после management buy out команда ekonomika+ объявила о новом владельце. Им стал сооснователь общественной платформы «Хартия будущего», руководитель международного проекта «Центр подготовки “PATRIOT”» и предприниматель Константин Паршин. Новым СЕО ekonomika+ назначен Илья Чудновский, в прошлом генеральный директор издательского дома «Капитал» (ежедневная деловая газета «Капитал», рейтинг «Капитал 500»).

«Год назад менеджмент бизнес/медиа бюро (так называет себя ekonomika+. – Ред.) осознал, что многочисленные прогрессивные замыслы и проекты, которые были сгенерированы и редакциями и креативным департаментом бюро, можно реализовать через привлечение больших ресурсов, чем дает операционный бизнес. Что без привлечения партнера, способного стать для выше упомянутых замыслов гидропоникой, “в космос не улететь”. С весны 2018 года был начат долгий и непростой поиск партнера, способного видеть в медиабизнесе нечто большее, чем «щит и меч»», – говорится в сообщении холдинга.

«В ходе 10+ диалогов о возможном медиафорсаже с разными заинтересованными инвесторами Константин единственный понял и высоко оценил факт прибыльности бизнеса, его модель „3-в-1“, количество аудиторий, с которыми ведется последовательная многолетняя коммуникация, активную социальную позицию, сильную репутацию и команду, для которой работа – гораздо больше, чем просто работа», – комментирует экс-владелец и СЕО ekonomika+ Ирина Рубис. В релизе не указано, останется ли она работать в холдинге.

В результате достигнутых win-win договоренностей, команда ekonomika+ усиливается командой «Хартии будущего», разработчиками которой являются ряд ученых, экономистов и бизнесменов. Как сказано в сообщении, Константин Паршин искал для «Хартии будущего» «платформу развития – созидательную инициативу, лишенную популизма».

«Мы продолжим намеченный командой ekonomika+ вектор развития, намерены усилить и укрепить уже существующие проекты, дать “топливо” придуманным и проработанным, но ожидающим финансирования, стартовать совершенно новые. Сотрудники компании – это команда профессионалов и агентов изменений, основной капитал холдинга, благодаря которому нам удастся создать еще больше позитивных изменений в бизнесе и заставить говорить о себе еще большее количество предпринимателей и лидеров мнений. И не только в Украине», – резюмирует Константин Паршин.

Кроме медиа (delo.ua, mmr.ua, womo.ua), холдинг ekonomika+ является организатором более 10 мероприятий, а также предоставляет консалтинговые услуги.

Напомним, в октябре 2014-го стало известно о том, что группа EastOne Виктора Пинчука отказалась от издательства ekonomika+, передав его в управление гендиректору – Ирине Рубис.

Фото: ekonomika+