⚡ Ирина Победоносцева возглавит департамент информационной политики Администрации президента

Заместитель главы Администрации президента, экс-сценарист «Квартала 95» Юрий Костюк рассказал, кто будет отвечать за информационную политику в ведомстве. Кроме него этими вопросами будет заниматься еще один заместитель главы АП Кирилл Тимошенко и Ирина Победоносцева, которая станет главой департамента информационной политики. Об этом Юрий Костюк сообщил в интервью изданию «Новое время». Когда состоится назначение Победоносцевой, Костюк не сообщил.

Сейчас Ирина Победоносцева является директором по развитию студии «Квартал 95», на время избирательной кампании работала главой пресс-службы штаба; в январе стала основателем «иронического» интернет-издания ЙОД.media. В блиц-интервью «Телекритике», которое было записано в ночь выборов, Ирина не исключала возможность своего назначения в АП.

С 1997 года она начала свою карьеру на телеканале «1+1», сначала как пресс-секретарь, а впоследствии – руководитель пресс-службы. В 2010 году Ирина стала работать директором по маркетингу FILM.UA Group. Затем в течение 3 лет была руководителем дирекции внеэфирных промо и связей со СМИ телеканала «Интер». После перехода команды «Квартала 95» с «Интера» на «1+1» перешла работать PR-директором «Квартала 95».

По специальности Ирина – киновед, закончила киевский университет им. Карпенко-Карого. Получила статус кандидата искусствоведения. Преподаватель двух курсов в магистратуре КНУ театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого «Теория медиа» и «Основы PR».

В планах Юрия Костюка на новой должности – создание информационной стратегии государства, позиционирование Украины как «демократической страны, которая открыта к инвестициям и к сотрудничеству». Внутренняя информационная политика будет заключаться в том, чтобы «объединить страну», в частности планируется создание отдельной информационной стратегии для оккупированных территорий. К ней планируют привлекать журналистов-переселенцев. «Мы уже встречались и собираемся еще встретиться с журналистами, выехавшими оттуда [с оккупированных территорий], когда началась война. Журналисты, которые понимают не понаслышке, не из Facebook, что там происходит. Потому что у них там остались родственники, с которыми они ежедневно общаются, и они видят картину не из того, что пишут в интернете», – рассказал заместитель главы АП.

Он также рассказал, что отбор пресс-секретаря президента «уже на финишном этапе». Как сообщалось ранее, на открытый конкурс было подано более 3000 резюме. Среди потенциальных кандидатов – известные блогеры, журналисты, пиарщики, телеведущие, актеры и студенты.

Напомним, Владимир Зеленский назначил главой своей Администрации юриста Андрея Богдана. Бизнес-партнер Владимира Зеленского по «Кварталу» Сергей Шефир стал первым помощником президента. Кирилл Тимошенко, который отвечал за промокампании Зеленского, а также сценарист «Слуги народа» Юрий Костюк назначены заместителями главы администрации президента. Исполнительный продюсер «Квартала 95» Сергей Трофимов стал первым заместителем главы Администрации президента.

Фото: Квартал 95