Инженеры против работы в Facebook

Для многих работа в Facebook – предел мечтаний и уверенность в том, что жизнь удалась. Как сообщает The New York Times, зарплата стажера – около $8 тыс. в месяц, инженера-программиста начального уровня – $140 тысяч в год. В добавок к зарплате – бесплатная еда, крутой офис, диковинные растения и фреш-бар.

Но почему амбициозные и успешные специалисты утверждают, что работа в Facebook – не то, что им нужно? Этой осенью в Калифорнийском университете в Беркли прошел вечер, на котором молодые инженеры демонстрировали свои технологические навыки, и рассказали, что думают о работе в Facebook.

«Я слышал, что многие сотрудники, которые там работают, даже не используют его. Я просто не верю в продукт, потому что основа всего, что делает Facebook, – это желание показать людям больше рекламы», – сказал 19-летний Ники Арора, студент-инженер, которого недавно пригласили на мероприятие по трудоустройству в штаб-квартиру Facebook в Менло-Парке, Калифорния.

Я просто не верю в продукт, потому что основа всего, что делает Facebook, – желание показать людям больше рекламы

«Удивительно, но многие мои друзья сейчас говорят: “Я действительно не хочу работать в Facebook”», – сообщает 20-летняя Эмили Чжун. Вопросы приватности, фейковые новости, личные данные – это все вызывает сомнение при решении о сотрудничестве с Facebook.

Компания то и дело попадает в скандалы, и молодые инженеры уже не воспринимают ее как волшебное место работы.

«Раньше работать там было чем-то восхитительным. Теперь эта работа вроде бы дает тебе то, что ты хочешь, но это совсем не значит, что она хорошая», – говорит 18-летний Джаз Сингх, изучающий компьютерные науки.

А вот сам Facebook, в котором работает более 30 тысяч сотрудников по всему миру, говорит: «В 2018 году мы наняли больше инженеров, чем когда-либо прежде. Мы продолжаем наблюдать сильную заинтересованность и воодушевление в инженерном сообществе в связи с перспективой присоединения к нашей компании».

Мы продолжаем наблюдать сильную заинтересованность и воодушевление в инженерном сообществе в связи с перспективой присоединения к нашей компании

Наверное, не так все радужно в одной из самых крупных корпораций мира, если сотрудники приходят к карьерным коучам с подобными вопросами: «Как избежать работы в проекте, с которым я не согласен?» или «Как я могу напомнить своему руководству о миссии компании?».

«Инженеры-соискатели стали гораздо более осмотрительны при устройстве в Facebook. Если раньше люди не хотели проходить групповые собеседования, то теперь они хотят “познакомиться с командой”», — говорит Хизер Джонстон, глава агентства по трудоустройству в области технологий Robert Half.

«Недавно у меня было несколько клиентов, которые говорили, что не слишком воодушевлены в отношении Facebook, потому что им не нравится, что происходит с политической или социальной точки зрения», – комментирует Пол Фрейбергер, президент группы консалтинговых компаний в Калифорнии Shimmering Careers.

Самуэль Ресендез, студент-информатик из Университета Южной Калифорнии, летом сам стал стажером Facebook: «Ну я по крайней мере подписал контракт еще до Cambridge Analytica. 95% работы Facebook – это создание мемов».

95% работы Facebook – это создание мемов

По словам Оливии Браун, 20-летнего руководителя клуба Stanford Computer Science and Social Good и стажера iOS в Mozilla, многие студенты критикуют Facebook и говорят, что не будут там работать, но в конечном итоге присоединятся к компании. «Все переживают об этике, пока не получат контракт», – говорит она. В то же время Оливия считает, что это может скоро измениться, поскольку социальное клеймо работы в Facebook стало перевешивать финансовые выгоды.

Все переживают об этике, пока не получат контракт

Конечно, западные молодые специалисты могут руководствоваться амбициями и не принимать во внимание вознаграждение в $8 тыс./мес на позиции стажера. Но для украинцев, которые получают примерно такую же среднюю сумму за год, возможность работать и развиваться в Facebook – практически недостижимая, но желанная мечта.

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