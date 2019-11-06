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International Fact-Checking Network создаcт всемирный фонд поддержки фактчекеров

от Telekritika
От Telekritika 448
Главная Новости International Fact-Checking Network создаcт всемирный фонд поддержки фактчекеров

Лучшие проекты получат грант в размере от $15 до $70 тыс.

Международная сеть по проверке фактов (IFCN) объединилась с проектом журналистики Facebook для создания инновационной инициативы для проверки фактов. Об этом сообщил Poynter.

Новая инициатива будет приветствовать проекты, технологии и разработки, которые смогут повысить эффективность или улучшить рабочий процесс распознавания надежной информации. Их будет финансово поддерживать всемирный фонд.

Желающие смогут подавать заявки на гранты в размере от $15 до $70 тыс. Прием заявок будет объявлен в конце ноября. Проекты должны учитывать специфические для региона проблемы и могут предлагать как технические, так и нетехнические решения. 

«Эта инициатива позволит представлять нестандартные идеи широкому журналистскому сообществу и предоставлять больше инструментов и навыков для борьбы с дезинформацией», —  комментирует Байбарс Орсек, директор IFCN.

Фото: Unsplash

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