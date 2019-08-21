«Интер» запускает новое ток-шоу наподобие «Правил выживания»

Как сказано в пресс-релизе канала, каждый выпуск «Полезной программы» будет посвящен тонкостям выбора и правильного использования определенных товаров в трех ценовых сегментах – эконом, стандарт и премиум. Ведущий и эксперты будут разбираться, какие из них действительно соответствуют своей цене, а какие – нет.

«“Полезная программа” – это ток-шоу об искусстве жить вкусно и при этом экономно, – прокомментировал ведущий программы Александр Лукьяненко. – Ни в какой другой передаче не рассматривается один и тот же товар в разных ценовых сегментах. Все говорят о продовольствии в общем, а мы смотрим и на этикетку, и на ценник. Так что “Полезная программа” – это не только о выборе качественных продуктов, но и об экономии семейного бюджета».

Пресс-служба канала сообщает, что героями ток-шоу станут люди, которые хотят научиться ориентироваться во многообразии товаров. В этом им помогут эксперты: врачи, диетологи, технологи, косметологи, специалисты по определению качества продуктов. Своими советами и историями также будут делиться именитые гости: звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта. Предусмотрена в студии ток-шоу и тайная комната для тех продавцов и производителей, кто согласился рассказать правду о схемах обмана покупателей при условии, что их лицо будет скрыто.

О проблемах сферы услуг в Украине расскажет автор сюжетов «Полезной программы» Вера Борсук, которая пять лет ведет постоянную рубрику «Качество жизни» в программе «Утро с Интером». Вместе с представителями общественных организаций – Союза потребителей Украины и Ассоциации защиты прав потребителей – она будет проводить проверочные рейды по супермаркетам, рынкам и элитным магазинам.

«Самые распространенные нарушения прав потребителей – неправильные условия хранения и продажа товаров, у которых закончился срок годности, что представляет опасность для здоровья, – считает Вера Борсук. – В сюжетах мы не только покажем недостатки, с которыми сталкиваются украинские покупатели. Вместе со съемочной группой будем возвращаться в магазины и супермаркеты до тех пор, пока нарушения не будут полностью исправлены».

Кроме того, «Интер» обещает для зрителей научные эксперименты в каждом выпуске «Полезной программы». В студии проекта эксперт наглядно покажет, как влияют на наш организм те или иные продукты. А ведущие рубрики «Кухонные советы» Марина и Дмитрий Чистяковы поделятся со зрителями практическими рекомендациями, как упростить жизнь и сэкономить время на кухне.

«“Полезная программа” – это проект о качестве нашей жизни, о культуре потребления вне зависимости от покупательной способности человека, – рассказывает Антон Никитин, главный редактор телеканала «Интер». – Мы помогаем людям формировать свою бытовую культуру, потому что она лежит в основе любой деятельности человека, определяет его сознание и настроение… Поэтому мы собрали профессиональную команду, которая поможет людям советами в разных жизненных ситуациях: как выбирать продукты, что лучше покупать и в конечном итоге – на что тратить свою жизнь».

Старт проекта запланирован на 10:00 3 сентября.

Напомним, программа «Правила выживания» стартовала на канале «Интер» в ноябре 2018 года и выходила на канале со вторника по пятницу в 13:50.