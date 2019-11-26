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«Интер» снял документальный фильм о Борисе Патоне

от Telekritika
От Telekritika 278
Главная Новости «Интер» снял документальный фильм о Борисе Патоне

Премьера запланирована на 30 ноября.

В субботу, 30 ноября, «Интер» покажет премьеру документального проекта собственного производства «Борис Патон. Человек будущего», сообщает пресс-служба телеканала.

Фильм посвящен академику, президенту Национальной академии наук Украины Борису Евгеньевичу Патону. 27 ноября 2019 года ему исполнится 101 год.

В документальном проекте телезрителей ждет эксклюзивное интервью с Борисом Патоном. Также о нем расскажут ученые, историки, космонавты и врачи. Они поделятся ранее неизвестными фактами о событиях, очевидцами или участниками которых они были. Среди спикеров – летчики-космонавты Светлана Савицкая и Владимир Джанибеков, которые в 1984 году провели первый в истории эксперимент по сварке металла в открытом космосе, испытав революционную разработку института имени Е.О. Патона.

Разработки и изобретения Бориса Патона используются в космосе, на земле, под землей, в воздухе и под водой. Специально для документального проекта «Борис Патон. Человек будущего» повторили еще один уникальный эксперимент – сварку под водой – в лаборатории института имени Е.О. Патона, где было создано высокоточное оборудование для этого.

Автор проекта — Егор Высоцкий. Режиссер-постановщик — Ольга Лазебник, оператор-постановщик — Владислав Дегтярь, генеральный продюсер проекта, руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная.

Фото и видео: «Интер»

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