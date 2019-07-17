«Интер» будет «крестить Русь» исключительно с московской церковью

В течение 27 и 28 июля вещатель будет транслировать торжества и спецпроекты, посвященные этому событию. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Согласно анонсам, «Интер» планирует освещать мероприятия исключительно Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦМП).

27 июля в 11:00 «Интер» покажет документальный проект собственного производства – «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия». «Древняя обитель много пережила в ХХ веке: и опустошение, и оккупацию, и гонения на церковь, и музей атеизма, обустроенный на ее территории, и взрыв Успенского собора, и изгнание монахов из лавры. В 1988 году, когда было разрешено празднование Крещения Руси на официальном уровне, после долгих лет запустения власть разрешила открыть Киево-Печерскую лавру и возобновить монашеское служение. С тех пор за 30 лет лавра превратилась в настоящую жемчужину – прекрасный монастырь, богатый своей историей и традициями. Это незыблемая древнерусская святыня, которая пережила вместе со своим народом все события, выпавшие на его долю», – сообщается в анонсе проекта.

В 12:15 в эфире вещатель планирует трансляцию интервью главы УПЦМП Онуфрия, которого канал называет Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины. «C предстоятелем Украинской православной церкви мы поговорили об историческом выборе князя Владимира, крестившем Русь, о современном состоянии Церкви, о гонениях, которые переживает она сегодня, о сложности предстоятельского служения», – говорится в сообщении телеканала.

В 12:45 на «Интере» пройдет прямая трансляция торжественного Молебна на Владимирской горке в Киеве и Всеукраинского крестного хода «с чудотворными иконами и мощами святых». «Верующие Украинской православной церкви помолятся о Божьей милости для нашего народа. Сопричастными этой молитве смогут быть не только те, кто придет на Владимирскую горку, но и многомиллионная аудитория телеканала», – акцентирует «Интер».

28 июля в 9:00 – трансляция торжественной Божественной литургии из Киево-Печерской лавры. Литургию возглавит глава УПЦМП Онуфрий в сослужении епископата УПЦМП и «представителей поместных православных церквей».

Напомним, 26 июня суд отменил штраф Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в 4 миллиона гривен для «Интера» за слова ведущего Андрея Доманского в ходе скандального концерта к 9 маю «Победа. Одна на всех» о переименовании улиц «именами фашистских преступников».

Фото: tsn.ua