Индустриальный телекомитет объявил программу конференции «Медиаправо»

Индустриальный телевизионный комитет совместно с Ассоциацией юристов Украины и при поддержке Совета адвокатов города Киева во вторник, 19 ноября, проведет ежегодную конференцию «Медиаправо». Объявлена предварительная программа мероприятия.

Конференцию откроет «Саммит регуляторов» при участии представителей Государственного агентства Украины по вопросам кино, Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а также Комитета Верховного Совета Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики. В рамках дискуссии участники обсудят основные проблемы регулирования и реформирования медийной сферы в Украине, озвучат планы на следующий год. В рамках саммита регуляторов будет презентована концепция закона «О медиа».

Вступительная часть конференции также будет включать доклад Инны Рафальской, председателя Совета адвокатов города Киев, касающаяся актуальных вопросов адвокатуры и адвокатской деятельности.

Первая секция конференции будет открыта докладом Николая Рехлицкого, Arzinger и продолжиться панельной дискуссией на тему реформирования системы ОКУ при участии представителей медиагрупп Украины, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, ведущих экспертов сферы.

В рамках второй секции будут рассмотрены концептуальные вопросы системы рибейтов в Украине, ее адаптации и модернизации. В рамках этой тематики с отдельным докладом выступит Евгения Дербал, адвокат.

Третья секция конференции будет посвящена вопросам применения языкового и рекламного законодательства. Помимо этого, в рамках этой секции также будут рассматриваться вопросы борьбы с пиратством.

Информационный партнер мероприятия – «Телекритика». С более детальной программой можно ознакомится по ссылке. Программа будет дополнятся, все обновления будут доступны на официальном сайте конференции и на странице в Facebook.

Фото: pixabay

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