Илья Красильщик нашел работу в Yandex
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Илья Красильщик нашел работу в Yandex

от Telekritika
От Telekritika 14
Главная Медиатусовка Илья Красильщик нашел работу в Yandex

Бывший издатель «Медузы» нашел работу в Yandex.

1 января издатель «Медузы» Илья Красильщик покинул свой пост, так как, по его словам, он больше не находил себе места в издательстве.

Сегодня на своей Фейсбук-странице Илья написал пост о том, что с сегодняшнего дня будет работать в «Яндексе» на должности менеджера международных проектов.

«Дело было так: я поехал посоветоваться с Аркадием Воложем о жизни и работе и где-то на втором часу разговора возникла тема. И тема эта классная. Она на данный момент довольно абстрактная, никто из нас до конца не знает, во что это выльется, но нет ничего интереснее экспериментов», — так описывает свое попадание в «Яндекс» бывший издатель «Медузы».

Илья Красильщик нашел работу в Yandex

Похоже, Илья полон энтузиазма и готов к экспериментам: «Мы договорились на три месяца, из этого может ни черта не получиться, но ничего более захватывающего я пока что в жизни, кажется, не встречал». Аудитория Facebook искренне радуется позитивным переменам в жизни Ильи, всячески поддерживает и желает успехов.

«Телекритика» присединяется!

Напомним, осенью 2018 года главреда «Медузы» Ивана Колпакова обвинили в харассменте.

Фото: Facebook

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