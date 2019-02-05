Илья Красильщик нашел работу в Yandex

1 января издатель «Медузы» Илья Красильщик покинул свой пост, так как, по его словам, он больше не находил себе места в издательстве.

Сегодня на своей Фейсбук-странице Илья написал пост о том, что с сегодняшнего дня будет работать в «Яндексе» на должности менеджера международных проектов.

«Дело было так: я поехал посоветоваться с Аркадием Воложем о жизни и работе и где-то на втором часу разговора возникла тема. И тема эта классная. Она на данный момент довольно абстрактная, никто из нас до конца не знает, во что это выльется, но нет ничего интереснее экспериментов», — так описывает свое попадание в «Яндекс» бывший издатель «Медузы».

Похоже, Илья полон энтузиазма и готов к экспериментам: «Мы договорились на три месяца, из этого может ни черта не получиться, но ничего более захватывающего я пока что в жизни, кажется, не встречал». Аудитория Facebook искренне радуется позитивным переменам в жизни Ильи, всячески поддерживает и желает успехов.

«Телекритика» присединяется!

Напомним, осенью 2018 года главреда «Медузы» Ивана Колпакова обвинили в харассменте.

Фото: Facebook