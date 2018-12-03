ICTV возвращает в эфир реалити-шоу «Богач – Бедняк»

Программа будет снова «проверять миллионеров на стойкость, а украинцев на доброту». Героем нового выпуска станет владелец охранной компании «Шериф» Дмитрий Стрижов.

Вместе со съемочной группой Дмитрий отправится в Ровно. «На проекте он впервые испачкает свои руки тяжелым физическим трудом. И все ради того, чтобы доказать – добро всегда вознаграждается. В первый день эксперимента он захочет провести ночь в дорогом отеле, но что-то помешает. На следующий день азартный богач предложит бой на деньги – и чуть не проиграет все, что имел. Хватит ли смелости миллионеру пройти проверку пастями бойцовских псов, как ему подчинятся молоток и гвозди, и почему, заработав 500 гривен, Дмитрий останется ночевать на улице?» – говорится в релизе канала.

«Богач – Бедняк» – это реалити собственного производства ICTV. По его правилам, ровно на двое суток богачи остаются без денег, гаджетов, охраны, помощников, дорогого автомобиля и отправляются в незнакомый город. Задача участников – выжить, найти работу, ночлег и не остаться ни перед кем в долгу.

Последние две недели в этом слоте по четвергам шли старые выпуски программы, до этого – дайджест «Гражданской обороны». Проект «Богач – Бедняк» фактически заменил программу «Инсайдер», закрытую из-за плохих рейтингов.

Напомним, реалити «Богач – Бедняк» стартовало в эфире ICTV 18 июня, шоу выходило по понедельникам в 20:20. Всего в эфир вышло 8 выпусков программы.

Фото: ICTV